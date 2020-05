La Iglesia con el Circo: "Tenemos que estar ahí arropando y atendiendo"

En "El Cascabel" hablamos del mundo del Circo que está sufriendo gravemente las consecuencia de la pandemia. No sólo no pueden realizar sus funciones, sino que se ven obligados al pago de gastos. Están sobreviviendo gracias a Cáritas y a los vecinos de los municipios donde les ha pillado el confinamiento, pero también reciben ayuda espiritual gracias a la Pastoral de Ferias y Circos de la CEE.

En TRECE hablamos con el Padre José Aumente y con artistas del Circo Smile que se encuentran en Girona, donde les pilló el confinamiento, quienes señalan que "el trabajo del circo va a tardar mucho en retomarse, ahora han aprobado el aforo del 30%, pero con eso es muy difícil mantenerse". El sacerdote José Aumente señala que el mundo del circo son los que peor lo están pasando porque la movilidad es clave, no se entiende el mundo del circo sin ella. Siempre están relacionados con Fiestas Patronales, por lo general, aunque no paran en todo el año. Es contradictorio que sean personas de alegrías y de la fiesta y que se encuentren en esta situación".

El religioso explica que para ellos, "es un gasto enorme simplemente ponerse en movimiento, pero si hay ayuntamientos que no le dejan actuar , ¿Con todos los camiones y las rulots, dónde las meten? ¿Cómo van a pagar un aparcamiento si no tienen dinero? Lo están pasando realmente muy mal", apunta. "El mundo del Circo lo tenemos asociado a los niños, a la diversión, al payaso. No hay nada imposible, siempre van más allá. Son una gente admirable porque van ofreciendo lo mejor que se puede ofrecer, un rato de alegría y diversión". El sacerdote señala que han sido menos de los que él pensaba los que han acudido a pedir ayuda. "Diversas entidades estamos aportando ayudas junto con algunos ayuntamientos", apunta . El Padre cuenta que se ha encontrado con muchos artistas que han decidido compartir lo que tienen y concluye "la Iglesia tiene que estar con ellos, arropando y atendiendo".