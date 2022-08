La historiadora Elena Bogush explica las hipótesis que hay sobre la muerte de la hija del ideólogo de Putin

La historiadora Elena Bogush explica las hipótesis que hay tras el cruce de declaraciones entre Rusia y Ucrania por la autoría del atentado, que ha terminado con la vida de la hija del ideólogo de Putin.

Rusia acusó este lunes a Ucrania del asesinato de la hija de uno de los ideólogos del imperialismo ruso, mientras Kiev comenzó a extremar las medidas de seguridad de cara al aniversario de su independencia, que coincide con los seis meses de la intervención militar rusa. "El crimen fue preparado y ejecutado por los servicios especiales ucranianos", señaló el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia acerca del atentado en la noche del sábado contra Daria Dúguina, hija del pensador ultranacionalista Alexándr Duguin.

Según la nota oficial, el ataque terrorista fue llevado a cabo por una ciudadana ucraniana, identificada como Natalia Vovk, de 43 años. El FSB (antiguo KGB) afirma que Vovk llegó a Rusia el 23 de julio junto con su hija de 12 años, Sofia, y alquiló un apartamento en el mismo edificio de viviendas donde residía Dúguina. Después de cometer el crimen, la autora material del mismo "huyó a Estonia a través de la región de Pskov".

Según canales de Telegram rusos, la presunta ejecutora del crimen sirvió en el batallón nacionalista ucraniano Azov, lo que prueba su carné militar filtrado en la red. El FSB también publicó un vídeo en el que se ve el momento de la llegada de Vovk a Rusia y su salida en dirección al país báltico, uno de los mayores aliados de Kiev. Además, los servicios de seguridad rusos mostraron imágenes de la mujer cerca de la casa donde vivía Dúguina.

Dúguina murió el pasado sábado al estallar una bomba en la parte inferior de su vehículo cuando circulaba por una carretera en las afueras de Moscú, procedente de un festival donde había estado con su padre, considerado como uno de los ideólogos del Kremlin, que rescató el término geográfico de "Novorossiya" (Nueva Rusia), que incluye territorios del sur y el este de Ucrania, otrora parte del Imperio ruso. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, presentó sus condolencias por la muerte de Dúguina y tachó su asesinato de un "crimen vil y cruel". El senador ruso Vladímir Dzhabárov abogó a su vez por represalias contra Estonia en caso de que Tallin se niegue a entregar a Rusia a Vovk.

Ucrania negó la víspera cualquier vínculo con el atentado y volvió a hacerlo este lunes a raíz de nuevas acusaciones rusas. "La propaganda rusa crea nuevamente mundos ficticios y ha nombrado ahora como responsable de atentar contra el coche de Dúguina a una ucraniana y su hija de 12 años", escribió en Twitter el asesor presidencial ucraniano, Mikhaylo Podoliak.

Ironizó que es "raro" que en el lugar del crimen no se haya encontrado una tarjeta del (movimiento de extrema derecha) Sector Derecho o una "visa estonia". Este domingo Podoliak aseguró que Kiev "no tiene relación alguna" con el asesinato, porque "no es un Estado criminal, como Rusia", y tampoco un Estado terrorista.

Según el asesor de Zelenski, el crimen es el resultado de una lucha intestina entre grupos políticos en Rusia. El exdiputado opositor ruso Iliá Ponomariov aseguró a su vez que los autores del asesinato son unos "partisanos rusos" contrarios a la ofensiva en Ucrania. El antiguo parlamentario, exiliado desde hace años en Ucrania, afirmó que los partisanos planean eliminar a funcionarios y militares que apoyan las políticas militaristas del Kremlin, pero no atentarán contra civiles.