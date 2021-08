¿Por qué puede afectar el ataque terrorista en Kabul a Joe Biden?

José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos la última hora tras los atentados de Afganistán.

Sobre el punto de vista estadounidense por la salida del país afagano, Gurpegui explica: “Esta salida desastrosa no la aprueban los americanos ni mucho menos, este ataque terrorista va a minar mucho más la popularidad de Biden y su situación”.

Por otra parte, asegura que “el gran problema de Occidente es intentar trasladar los principios liberales a naciones que no están preparadas históricamente ni por religión, el liberalismo que es la base de los países occidentales es muy difícil traspasarlo a países que viven con siglos de retraso. Por otra parte sobre cómo está asumiendo la sociedad americana este asunto, manifiesta: “La situación está cambiando día a día según los acontecimientos y vemos como cada vez parece importarle más a los americanos, cuando lleguen los ataúdes de soldados con la bandera estadounidense a suelo nortemaricano veremos a ver cual es la reacción de los norteamericanos, cuando Biden se reafirmó en que la salida se iba a producir el día 31 es evidente que los informes de los servicios de inteligencia estaban avisando de que aquello era un peligro y estaban en alarma, eso es lo que creo que cambió de opinión a Biden para no prolongar la más días allí en el país, además esa información sería compartida por los socios de la coalición internacional que han cesado algunos vuelos.

Ante la capacidad de respuesta de Estados Unidos tras la muerte de 12 de sus marines, afirma que: “es muy difícil la capacidad de responder en este momento y saber hasta qué punto van a responder, me hubiera gustado haber podido terminar de escuchar las palabras de Biden para darnos alguna pista de respuesta a ello, EE.UU. se intentará replegar de la manera que pueda e intentarán llegar a algún acuerdo con los talibanes si es que controlan el país, es difícil saber el nivel de respuesta de EE.UU. en una acción de Estado Islámico para reivindicarse y decir que están allí aparte de los talibanes”.

El diplomático Javier Rupérez explica: “podemos hacer numerosas lecturas sobre lo acontecido, una de ellas que es una triste y dolorosa lectura es que EE.UU. está mostrando una incompetencia grave para actuar técnicamente, esa es una de las cosas que afecta a su respetabilidad con independencia de si hacen bien o mal en irse, pero lo que vemos es que lo hacen mal en irse, lo que estamos viendo es doloroso y triste porque ya hay muertos, también afecta de forma directa a la administración Biden ya que este presidente llega a la Casa Blanca para sustituir a unos de los presidentes más incapaces que hemos tenido como Trump, pero a pesar de la areola de competencia que se le ponía a Biden está demostrando que tampoco sabe lo que tiene que hacer, desde ese punto de vista la reputación de la administración Biden está sufriendo mucho".

Por otra parte, hace balance de España replantearse qué está haciendo España dentro de la OTAN recordando que ha estado involucrada en Afganistán, explica: “creo que no ha habido explicación ni comunicación para saber cuáles eran los términos de la retirada, lo que sí ha ofrecido España ha sido las bases de Morón y Rota para recibir exiliados afganos,me parece bien que España juegue ese papel pero me preocupa que Biden haya llamado a Sánchez para solo para esto”. Sobre la lectura que hace del silencio por parte del Gobierno, asegura que “tenemos que tomar nota de lo que han hecho los americanos y dar ruedas de prensa para condenar los actos como hace Biden porque aún no han dicho nada sobre el tema, no es una falta de capacidad comunicativa solo sino una incapacidad de explicación de lo que están haciendo, me parece bien que estemos acogiendo a refugiados pero hay que asumir explicaciones”