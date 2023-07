Guardia Civil: "Los accidentes ocurren, pero no podemos calificar Los Lagos de Covadonga de ruta peligrosa"

Volcado en un barranco, después de dar dos vueltas de campana. Así ha acabado este lunes uno de los autobuses lanzadera que cubren la ruta de Los Lagos de Covadonga. De las 49 personas viajaban en su interior, 19 han recibido ya el alta y seis están graves. Más de la mitad del pasaje eran niños

"El levantamiento del autobús se ha tenido que retrasar por la cantidad de gente que había todavía en la ruta de Los Lagos de Covadonga. Una vez desplazados todos, han empezado las labores de retirada", ha explicado en TRECE Francisco José García, capitán de la Guardia Civil.

Según el capitán García, "los miembros de la agrupación de Tráfico han iniciado la investigación de las causas del accidente. Solo hay vehículos lanzadera en esta época estival. La carretera es estrecha y son vehículos pesados y de gran volumen. La calzada da para lo que da. Un cruce de vehículos en sentido opuesto se hace con extrema precisión, pero desgraciadamente las circunstancias han sucedido".

En cuanto a las causas del accidente, durante su entrevista con Ana Samboal ha aclarado que "los accidentes suceden, no es lo habitual. No podemos calificar la ruta de peligrosa ni arriesgada. Las vistas y el paisaje merecen la pena subir. No podemos hablar de una ruta particularmente peligrosa".