Gonzalo Caballero, en TRECE: "Hay gobiernos del PSOE con el BNG en Galicia que funcionan perfectamente"

El candidato del Partido Socialista de Galicia a la presidencia de la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la actualidad política, la gestión del Gobierno de Núñez Feijóo y también los puntos clave de su programa electoral, entre otras cuestiones como los brotes en esta región. Sobre estos, ha explicado que "estamos preocupados por lo que ocurre en A Mariña. En Galicia hay 250 personas contagiadas, mientras que cuando se decretó la emergencia sanitaria había 115. Estamos preocupados. Es una comarca del norte de Lugo, la mayoría de alcaldes socialistas, preocupados por que el presidente de la Xunta decía que la situación estaba controlada y 24 horas más tarde tuvo que aislar a 70.000 gallegos y gallegas de A Mariña. La situación es preocupante".

En este sentido, el candidato socialista ha afirmado que "la salud es lo más importante más allá de cualquier voto o gobierno. Le pedí al presidente que tomase todas las medidas necesarias para proteger la salud de los gallegos y gallegas de A Mariña. Decretar un confinamiento de 5 días no entra en los protocolos de las autoridades competentes ni de la OMS. Pedimos a Feijóo que comparezca para explicar esto. No ha llamado a los alcaldes de allí".

Sobre su apoyo al Gobierno de Feijóo durante la crisis sanitaria, considera que "estoy siendo muy responsable, fuimos una oposición leal en los momentos más duros de la pandemia. Le he pedido al presidente que comparezca en el parlamento de Galicia y explique lo que está haciendo para evaluar la situación y decidir conjuntamente qué hacer. Pone riesgo celebrar elecciones este domingo. Ahora que las competencias están en la Xunta, no hay estado de alarma, Feijóo no puede dedicarse a confrontar con el Gobierno de España, tiene que dar una respuesta. Es prioritario defender la salud y ejercer los derechos democráticos sin poner en riesgo la salud. Los alcaldes de A Mariña han trasladado que la situación es muy compleja".

Gonzalo Caballero explica que un 35% de los gallegos decidirán su voto esta semana y que "hay voluntad de cambio" en la región

De cara a las elecciones del próximo domingo, 12 de julio, en Galicia, Caballero cree que "las encuestas son un elemento analítico. He publicado mucho sobre cuestiones electorales y encuestas. Lo que nos dicen es que hay un 35% de los gallegos que van a decidir su voto esta semana. Es un escenario de alta incertidumbre. Percibo que en Galicia hay voluntad de cambio, les pido que voten por el Partido Socialista que representa garantías de un cambio de una fuerza política socialdemócrata, reformista, galleguista. No somos ni nacionalistas ni rupturistas. Creemos que es positivo que haya alternancia en Galicia después de 11 años de Gobierno del PP para ayudar a una reconstrucción económica y social".

Además, el candidato a la presidencia de la Xunta ha dicho que "la participación siempre es muy positiva. Siempre que hay alta participación le van bien las cosas al PSOE en Galicia. El Partido Popular ha dejado a Galicia, en los 11 años en los que ha gobernado Feijóo, con peores datos en todas las variables fundamentales: se han destruido 70.000 puestos de trabajo. En ese mismo tiempo, en España se han generado 650.000 empleos. Somos un partido de gobierno responsable que creemos que de esta crisis hay que salir con políticas progresistas para que nadie se quede atrás y en la cuneta".

Caballero: "La posibilidad de hacer gobierno de coalición entre PP y PSOE no responde a las necesidades y a la realidad política de nuestro país"

De cara a un hipotético pacto entre las fuerzas de izquierda y derecha, Gonzalo Caballero ha señalado que "cuando sacamos el planteamiento de la gran coalición a la alemana, estamos intentando hacer una traslación mimética de determinados pactos y acuerdos a realidades sociales, políticas y electorales distintas con distintas estructuras a la organización política del país. Para los grandes asuntos del país tiene que haber acuerdos de estado. Soy economista y sabemos que la caída del PIB que se ha producido con el confinamiento ha sido tan abrupta como ninguna en España tras la Guerra Civil. Hay que poner en común todo lo necesario para salir de la situación. Estoy abierto a acuerdos de estado. El Partido Popular debería abandonar las políticas de confrontación. El estado de alarma fue necesario y se equivocaron Feijóo y Casado al pedir que no se prorrogase. La posibilidad de hacer gobierno de coalición entre PP y PSOE no responde a las necesidades y a la realidad política de nuestro país. Creo más en un modelo de país con dos grandes partidos con distintas formas de entender la estructura de acción política y económica. El Gobierno que preside Sánchez estará siempre dispuesto a trabajar en pactos de estado para hacer una construcción sólida y duradera".

Finalmente, el líder del PSdeG-PSOE ha afirmado sentirse confiado: "Salgo a las elecciones a ganarlas. Pido a los electores que concentren su voto en el PSOE que quiere un cambio con garantías que no va contra nadie. Luego los resultados dirán cómo son los equilibrios y demás. Hay gobiernos del PSOE en diputaciones de Galicia con el BNG que funcionan perfectamente, dan estabilidad y la ciudadanía los valora muy bien. Lo importante es que el PSOE sea el timón y tenga el apoyo suficiente para establecer el rumbo del barco para la reconstrucción de Galicia. Caemos en la idea de que cuando la izquierda hace gobiernos de coalición todo se rompe, pero cuando pacta la derecha, nadie se queja. Con Feijóo, Galicia se ha ido haciendo cada vez más pequeña y con menos fuerza, hay dificultades. Tenemos capacidad de mejorar el trabajo del Partido Popular en Galicia. El Partido Popular está preocupado, han ido perdiendo fuerza y están arrinconados por la mayoría del progreso. Esa Galicia nueva, emprendedora, de vanguardia, de progreso, dinámico, urbana que quiere coger el relevo tras un modelo de 11 años, estamos preparados para gobernar Galicia".