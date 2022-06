Vota en 'El Cascabel' | ¿Con quién prefiere que forme gobierno Juanma Moreno si gana las elecciones?

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha dicho este miércoles que si consigue un gobierno en solitario con minoría parlamentaria buscaría los apoyos puntuales "de todos" los partidos, tanto de Vox, como del PSOE e incluso otros partidos de izquierda.

Moreno, que ha visitado una ganadería de Añora (Córdoba), ha explicado que en asuntos económicos hay más sintonía con Vox y en otros aspectos más sociales puede coincidir más con el PSOE, para alcanzar esos "apoyos puntuales" en el Parlamento andaluz.



Ha insistido en pedir que se "concentre" el voto en el PP para tener la capacidad de gestionar "sin depender de nadie, sin enseñar a gobernar a nadie" y ha defendido que la suya es "la única opción" que hay ahora, pero si está "sólo o acompañado" lo deciden los andaluces.



"No estamos aquí para cambalaches ni triples pactos", ha agregado.



Respecto a la polémica de la campaña en redes sociales del PP en la que aparecía una foto suya con el rey, ha señalado que no la vio, pero se ha retirado "antes" de que el PSOE lo recurra a la Junta Electoral.



Ha calificado al PSOE como "el campeón en saltarse las normas electorales", con el ejemplo de Pedro Sánchez que tuvo que "pagar" por vulnerar la ley electoral, y ha pedido al candidato socialista, Juan Espadas, que "se oriente" y "mire a sus filas".



En cuanto a las críticas de la candidata de Vox, Macarena Olona, quien ha dicho que su sonrisa es "hiriente", ha respondido que "cuando uno no conoce esta tierra ni pertenece a la realidad de esta tierra" no entiende cómo se comportan los andaluces.



En materia de ganadería, ha expuesto la apuesta de su partido por un sector "fundamental" en Andalucía y, ante los "nubarrones" por la subida de precios y la inflación ha reclamado al Gobierno central "sensiblidad" y que "reaccione" ya.



Ha denunciado que el Gobierno de Sánchez ha sido "enemigo" del sector ganadero y agrícola con una PAC "en contra" de los intereses de Andalucía y ha callado cuando miembros de su ejecutivo "atacan" los productos andaluces, "y quien calla otorga", algo de lo que también ha acusado al candidato socialista, Juan Espadas.



"Hace falta carácter para enfrentarse a ese tipo de situaciones", ha añadido Moreno, quien ha garantizado que para él "primero está Andalucía y después el PP, a años".