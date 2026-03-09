¿Podría usar el Gobierno la guerra para camuflar algún mal dato económico?

El Gobierno está listo para adoptar las medidas que considere necesarias con el fin de paliar los efectos económicos de la guerra en Irán y asegura que tiene claras cuáles serían, pero no concreta cuándo podría aprobarlas a la espera de la evolución de la situación.

Cargando…

Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asegurara la pasada semana que, al igual que ha pasado en otras crisis, pondrá en marcha las decisiones que sean oportunas para ayudar a los sectores más afectados por la situación provocada en la guerra de Irán, varios ministros han repetido este lunes ese mensaje sin que, a priori, haya visos de que se aprueben en la reunión del Consejo de Ministros de este martes.

Pero la determinación de impulsarlas existe, como se han encargado de asegurar en una jornada en la que el PP ha exigido aprobar ya iniciativas en la reunión de este martes y ha hecho propuestas concretas, mientras que el socio minoritario de la coalición, Sumar, ha pedido igualmente rapidez para ello.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de viaje en Bruselas, ha reconocido que ya está habiendo un impacto en el bolsillo de los españoles, en especial por el precio de los combustibles, y ha afirmado que el Gobierno está listo para hacer frente a sus efectos en función de cómo evolucione la situación.

Ha añadido que el Ejecutivo tiene claras cuáles son las medidas que pueden implementarse, y ha garantizado que se irán poniendo sobre la mesa en función de la evolución de los acontecimientos ya que los efectos dependerán, sobre todo, de la duración del conflicto.

En la misma línea, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha señalado en Córdoba que el Gobierno está explorando las medidas y que se pondrán en marcha en el momento en que se vayan produciendo los acontecimientos, como es el caso del previsible aumento de los precios de las materias primas y de la energía.

Al igual que Cuerpo, ha precisado que la duración de la guerra es fundamental para calcular cómo puede impactar en las economías domésticas e industriales.

Reacción a las medidas del PP

Montero ha salido al paso de las medidas propuesta por el PP ante esta situación, como duplicar la deducción por hijo a cargo en el IRPF y bajar al 10 % el IVA de la energía a todos los consumidores.

La vicepresidenta ha manifestado que el Partido Popular no va a sorprenderles con nada innovador porque lo que plantea siempre es una bajada fiscal, y ha precisado que esto es algo mucho más serio, al tiempo que ha criticado a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo por haber propiciado que el Congreso rechazara el escudo social que propone el Gobierno para ayudar a las personas vulnerables.

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha limitado a resaltar en declaraciones en Málaga la experiencia del Gobierno en desplegar ese escudo social ante las crisis al ser preguntada por si podría aprobarse alguna medida en el Consejo de Ministros de este martes.

Ha explicado que se está monitorizando la situación actual y se va a ayudar a los ciudadanos, al tiempo que ha criticado que la oposición no esté, a su juicio, a la altura del momento que se está viviendo.

También el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha insistido en Barcelona en que el Gobierno está estudiando las medidas económicas necesarias para proteger a los ciudadanos.

Unas medidas que la líder del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha pedido al Gobierno que adopte ya al entender que el escudo social previsto con anterioridad a la guerra y que no ha sido aprobado por el Congreso, se ha quedado pequeño.

Entre las propuestas de Sumar está la vuelta de la denominada 'excepción ibérica' para topar el precio de la luz, recuperar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas, ampliar el bono social eléctrico, congelar la tarifa de último recurso del gas, bonificar a sectores especialmemte afectados por la subida del gasóleo o mantener la prórroga de los contratos de alquiler.