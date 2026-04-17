El Gobierno estrena su web para desmentir bulos y un experto la desmonta: "No hay quién se lo lea, el 99% es texto"

El Gobierno ha lanzado una nueva página web oficial para, según el propio Ejecutivo, desmentir bulos. Sin embargo, la iniciativa ha nacido rodeada de polémica por sus carencias técnicas y de usabilidad. El experto en marketing digital, José Noblejas, ha analizado esta nueva herramienta en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez, y ha concluido que es un proyecto de bajo coste y ejecutado con 'poco cariño'.

España, pionera en webs oficiales anti-bulos

Durante su intervención, el presentador José Luis Pérez preguntó si existen iniciativas similares en otros países. Noblejas fue tajante al afirmar que España tiene el "dudoso honor de haber sido los primeros en hacer algo así". El experto ha recordado cómo desde el Gobierno se "utilizan las redes sociales", mencionando la afición del presidente por los "vídeos virales en TikTok".

Un coste de 1.500 euros y 'poco cariño'

En cuanto al coste de la nueva plataforma, Noblejas ha estimado que una web de estas características tiene un valor aproximado de '1.500 euros'. El experto ha explicado que se ha optado por la "solución fácil", que es integrarla dentro de la web del ministerio, pero ha criticado que "le han puesto poco interés, le han puesto poco cariño".

Ministerio de Transportes El Gobierno ha lanzado una nueva página web oficial para, según el propio Ejecutivo, desmentir bulos

El análisis técnico de Noblejas revela fallos importantes en la usabilidad de la página. El experto la describe como una web con 'scroll infinito' en la que un usuario podría estar "10 minutos tranquilamente avanzando información" sin encontrar lo que busca. "Han metido ahí una cantidad de texto tremenda, que eso no hay un dios que se lo lea", ha sentenciado.

Hecha con prisas y sin estructura

La falta de funcionalidades básicas evidencia, según el experto, que el proyecto se ha realizado de forma precipitada. "Se ve que la han hecho con prisas, porque no tiene mucha estructura", ha señalado Noblejas. Una de las carencias más notables es la ausencia de enlaces a las noticias que supuestamente se desmienten.

Noblejas ha lamentado que no se hayan incluido filtros por palabras clave o fecha, ni tampoco "imágenes" o "vídeos para desmentir tantísimos bulos". En su opinión, todo se ha hecho de cualquier manera: "Nos importa todo tres pitos cómo salga". El resultado es una página que es '99% texto' y que, aunque barata, "se podía haber hecho con un poquito más de cariño".