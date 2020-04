"El Gobierno ha contratado a una empresa sin experiencia y que no tiene licencia en esa cuestión"

El subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta, afirma en "El Cascabel" que se trata de "una empresa que no está en el listado oficial de empresas autorizadas por el Ministerio para importar material sanitario de Chino, por ello, habría que descartarla, pero sin embargo el Gobierno ha confiado el material más sensible, como son los test rápidos, a esta empresa a la que le ha pagado un sobre precio de más del doble de lo que está estipulado en el mercado".

"La compañía que fabrica esos tests vende cada unidad a 5 dólares en origen y al Gobierno español le han costado 26 euros, eso significa con transporte y aranceles que otras empresas sanitarias están vendiendo ese material a 13 o 14 euros, por lo tanto el Ejecutivo ha contratado a una empresa absolutamente desconocida, que no está especializada, que no tiene licencia y le tienen que dar una ad hoc 48H después, y, por si fuera poco, le paga el doble a lo que corresponde a un precio de mercado normal".

El periodista señala que el responsable de esta compra es el Ministerio de Sanidad y añade, "hablamos de tests rápidos, pero si hablamos de lo que ha sucedido con la compra de otras partidas de material sensible como las mascarillas nos encontramos con un denominador común, empresas no especializadas en esa cuestión o que carecen de la licencia pertinente, y que están administradas por una persona que está condenada con sentencia firme por estafa. Con todo lo dicho no parecen que sean las más adecuadas para ello. ¿Qué ha ocurrido al final? Que han salido mal tanto los test rápidos como las mascarillas. Buena parte del material ha tenido que ser bloqueado. Se ha puesto en riesgo la vida de los sanitarios al utilizar ese material defectuoso, y este martes ponemos sobre la mesa el primer proveedor de material sanitario vinculado al PSOE. Ha sido en Baleares. Un histórico del PSOE de esta Comunidad ha sido el intermediario de una operación que ha traído cuatro aviones con material sanitario” Urreiztieta añade que las mascarillas que se transportaban en dichos aviones han tenido que ser bloqueadas por el Gobierno Balear por ser defectuosas. El subdirector de "El Mundo" añade que “en un estado de alarma no hay tiempo para concursos y el Ejecutivo es el responsable de la adjudicación a empresas que normalmente quedarían fuera con el riesgo que esto conlleva”.