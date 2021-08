La búsqueda de Kristian y Amantia: "Hay un lugar de huida, eso hace pensar que siguen vivos"

Serafín Giraldo, inspector de policía ‘H50’, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar el caso de los hermanos desaparecidos en Tenerife el pasado mes de enero.

Giraldo explica que “lo que tendríamos que estudiar es por qué no se activó de forma inmediata el protocolo de búsqueda internacional que permite la inclusión de los niños en bases de datos nacionales e internacionales, la difusión por los medios de comunicación, en definitiva, al parecer se ha buscado un poco en Alemania y 8 meses más tarde se activa el protocolo de búsqueda internacional dando resultado como que los niños pudieran estar en Canarias en base a un mensaje de la niña desaparecida y en base a un estudio de los vuelos que cogió el padre con los menores, es curioso que este protocolo no se active de forma inmediata de manera que hubiera impedido viajar a los padres sin ese permiso materno y sin búsqueda internacional”.

Serafín aclara que “siempres se teme por la vida de las personas desaparecidas y en este caso la desaparición es de alto riesgo, es cierto que hay semejanzas con el caso de Ana y Olivia dado que en este caso hay amenazas hacia la madre de matar a los hijos se denunciaba, sin embargo, hay una diferencia y es que tenemos un lugar de huida, una investigación de 8 meses y parece ser que este individuo tiene una infraestructura en Canarias, de hecho parece ser que pueda haber estado en ella o estar viviendo allí, en cualquier caso hay un lugar de huída y eso hace pensar que los niños pudieran estar con vida”.

En cuanto a la tardanza de hacer públicas las fotos de los niños pone de manifiesto que: “Es un caso que los investigadores alemanes no han tomado en consideración difundirlas antes, no puedo responder con cierta certeza, pero sí que en España tenemos un protocolo de actuación policial que se cumple firmemente desde 2009 pero que ha sido continuamente reformado que de alguna manera lo primero que hacemos es incluir a los desaparecidos en bases de datos policiales tanto nacionales e internacionales y desde luego buscar la colaboración de los medios de comunicación con la difusión de fotos si es pertinente que lo es en el 90% de los casos, quizá la investigación haya dado lugar a que están en Canarias y por eso se han difundido las fotos pero es algo que no puedo responder con certeza”.