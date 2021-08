Serafín Giraldo, sobre 'Los Koalas': "Se debe esclarecer si estamos ante una banda organizada"

Serafín Giraldo, inspector de Policía H50, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar el perfil de la banda violenta ‘Los koalas’ que agredieron brutalmente al joven de 23 años en Amorebieta.

Giraldo explica que a diferencia del caso de Samuel: “Hay una serie de elementos comunes en estos dos casos, la impunidad y la falta de valores, mientras en el primer caso discutiams si existe delito de odio, en este caso parece evidente que no se trata de un delito de odio salvo que un juez diga lo contrario, ya que los indicadores y protocolos de odio no se corresponden y no hay antecedentes, el robo era un móvil, la vestimenta y las expresiones eran diferentes. Por lo tanto hay una serie de factores que eliminan desde mi punto de vista el delito de odio. El factor determinante que se debe esclarecer es si estamos o no ante una banda criminal organizada, ya que llevan un tiempo haciendo lo mismo, tienen una estructura criminal, por lo tanto esta es la clave de este segundo hecho deleznable”.

Afirma que “Los koalas” se trata de un grupo que espera que el juez los califique de grupo organizado que tienen nexo de unión con la comisión de delitos y que actúan con un modus operandi definido y lo más deleznable que graban y suben los vídeos a redes a Internet. “Tienen edades de entre 15 y 38 años, de momento hay 10 detenidos, el 90% de todos están en prisión y espero que la investigación continúe y se acabe con ellos mismos que grabaron estos hechos”, dice.

Serafín destaca que “tienen otras 20 agresiones similares que se están investigando con un modus operandi definido con similares delitos, ellos atacan en masa, utilizan armas, atacan de forma cobarde y grupal en un linchamiento en el que pueden conseguir acabar con la vida de personas que son elegidas al azar. Estuvieron antes en Sestao creo sin estar al 100% seguro con un hecho parecido, son una banda organizada desde mi punto de vista porque la define su temporalidad, estructura delictiva y que cuando roban casi acaban con la vida de las personas elegidas”

“Tienen antecedentes por hechos similares con lo cual te puedes imaginar la magnitud de los hechos que cometen, tienen antecedentes por delitos de lesiones o robos violentos, no significa que no hayan pasado desapercibidos, sino que han sido detenidos varias veces por eso hablo de banda organizada”.

Giraldo aclara en cuanto a su continuidad en libertad si tenían delitos anteriores que “en ese país la Justicia es lenta, pero una vez que la empieza esta es efectiva, no solo van a responder a estos delitos y otros delitos anteriores sino por una serie de juicios que se concatenaron en el tiempo, es lo que suele pasar y esto es un problema endémico en España. Tened en cuenta que solo tenemos entre 5.000 o 5.500 jueces, por lo tanto si aumentamos la cifra, quizá la Justicia sería más rápida”.