El general Luis Alejandre analiza en TRECE las claves del nombramiento de Teodoro López como nuevo JEMAD

El general y exjefe de Estado Mayor de la Defensa, Luis Alejandre, analiza en ‘El Cascabel’ de TRECE las acusaciones que han llevado al anterior JEMAD a dimitir: “Puede comprender que el momento ha sido para muchos de nosotros complejo, no solamente con lo que ha pasado con el JEMAD, sino con lo que ha pasado en general con la gestión de las vacunas. No puedo entrar en los informes que ha habido ni en los tordos que se han hecho, pero está claro que nos ha preocupado a todos cuando lo importante era acelerar al máximo la vacunación de la gente”.

"Había cierta urgencia tras la crisis desencadenada un viernes para nombrar un nuevo JEMAD"

Con respecto al nuevo nombramiento, Luis Alejandre revela que “cuando he sabido que López Calderón era el elegido, me he alegrado porque lo conozco desde el año 1967, te garantizo que es una persona muy rodada, que ha entrado en prácticamente todos los escalones de las administraciones alternando marina, órgano central, fue jefe de mando de operaciones”.

“Le conozco muy bien para comprender que entra en un territorio apache, porque cuando lo informado roza la política, el terreno es siempre complejo”, aclara el general Alejandre. “Espero que le salgan bien las cosas y estoy seguro de que le van a salir”.

Teodoro López Calderón estaba asignado para ser JEMAD, tal y como afirma Luis Alejandre, que justifica que “no tenía por qué ser obligatoriamente jefe de Estado Mayor. Creo que en estos momentos, había cierta urgencia tras la crisis desencadenada un viernes, que estalló un sábado o domingo y que el Consejo de Ministros el martes tenía que decidir. Podría haber optado por otro almirante ya que el turno era marina, como se hubiera podido optar por que hubiera continuado su ciclo el Ejército del Aire”.