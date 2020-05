García-Page, en TRECE: "La clase política no está a la altura del comportamiento ciudadano"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado la situación de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus así como también los últimos acontecimientos políticos como el pacto de PSOE y Podemos con Bildu, las críticas al Gobierno por su gestión y la recuperación económica.

Con respecto al pacto entre PSOE y Unidas Podemos con Bildu, García-Page ha sido muy crítico y se ha mostrado tajante: "El presidente sabe cuál es mi opinión al respecto del pacto con Bildu. No creo que haya nadie, ni siquiera en el Gobierno, contento con ese pacto. Uno tiene que estar muy desesperado para no fiarse de los compromisos pactados entre otros con Ciudadanos y PNV, y en segundo para que te quepa en la cabeza pactar con Bildu".

En esta línea, el presidente autonómico ha explicado que "he tenido dos casos de amenaza de ETA a mí y a mi familia. No es tolerable. Habrá que pasar página de ese pacto encubierto hasta que se votó. No he ahondado más, simple y llanamente, en esta suerte de pesadilla que vivimos desde que llegó el virus, esta es una que no va a cristalizar porque ni la sociedad ni los políticos van a blanquear a Bildu. Me repele hablar de vidas con alguien que ha hecho del ataque a la vida de otras personas su instinto político", ha sentenciado.

García-Page defiende la dificultad de responder ante una crisis como la del Covid

Sobre la gestión de la crisis por parte de su partido a nivel nacional, Page ha defendido que "gobernar es muy complicado. No creo que salga nadie bien parado. Podemos nació para acabar con el PSOE y está en el Gobierno con el PSOE. He gobernado con Podemos y sé lo que le queda todavía por pasar. Lo malo es que hay dos partidos en el Gobierno que no suman mayoría, necesitan permanentes apoyos, y no uno solo, sino tres, cuatro o cinco. Es un poco calvario desde el punto de vista político".

A continuación, el dirigente socialista ha añadido que "no me gusta que sin haber acabado con el virus estemos en el batiburrillo político. En mi región he conseguido llegar a acuerdos con sindicatos y empresarios. Ha costado, pero lo hemos hecho. Me he reunido con todo tipo de organizaciones sociales, sigo en mis trece, visto con perspectiva es lamentable que en España con la situación que hemos vivido se haya dejado aparte la diatriba política, a veces demasiado demagógica y oportunista. Es responsabilidad de todos, me parece penoso y lamentable. Hay que tener una posición más respetuosa".

"Se puede criticar al Gobierno, pero cuando pase el dolor y el drama"

García-Page ha insistido en que "se puede criticar muchísimo al Gobierno, se han hecho cosas mejor y otras peor, ese debate vendrá o no cuando la sociedad pase página del dolor y del drama. Cuando volvamos a una situación normal podremos hablar. Me parece muy prematuro ahora anticipos del Gobierno y críticas de la oposición. He sido leal con el Gobierno de Sánchez como lo hubiera sido de Rajoy o de cualquiera porque la situación está muy por encima de los partidos políticos. El que piense que hemos salido ya se equivoca, hay que calentar motores para la recuperación económica".

Además, el presidente de Castilla-La Mancha ha matizado que "en una medida de prudencia y de contención que es dolorosa, no me parece normal estar intercambiando cromos políticos. El Gobierno tendría que haber contado como si tuviera una mayoría absoluta. Estar en contacto, ha faltado cintura en ese sentido. Cuando pase el estado de alarma habrá momentos para debatir, pedir disculpas y reconocer errores. No critico que haya libertad de opinión, es saludable que la gente critique lo que el Gobierno hace o deja de ser. Digo que siendo legítima, en interés general del país, cuando se está en una situación tan emergente y complicada, se puede criticar hasta el límite pero no se puede mercadear con el voto parlamentario para una medida que el Gobierno reclama como de emergencia".

García-Page, cauteloso pero abierto a la recuperación económica cuanto antes

En cuanto a la economía y la recuperación, García-Page se ha mostrado claro: "Sectores como el turismo van a doler, dependen de la confianza y del virus. Pero hay que ir asomándose a la realidad e ir probando la fase de convivencia cada vez más abierta. Una gran parte de la actividad del país está vinculada al sector servicios y al turismo. El 95% de la actividad económica que teníamos antes del Covid, España la puede recuperar. Vamos a reaccionar de forma positiva y lo siento así porque la reacción de la sociedad tendría que servir de ejemplo para la clase política que no está a la altura del comportamiento ciudadano. Noto ganas de correr, pero cautela. El miedo ha calado y ha sido muy gordo, una actitud de prudencia es conveniente". También ha añadido que "los festejos populares, que hay miles en España, se van a ver muy resentidos".

En cuanto a la situación sanitaria en la región que gobierna, García-Page ha afirmado que "la epidemia evoluciona muy bien, hemos estado muy afectados. La onda expansiva nos ha llegado a las dos Castillas, sin reproches a Madrid ni a ningún político. La región evoluciona magníficamente bien y el sistema está tratando de muchas más patologías que Covid. El virus lo tenemos bastante acorralado, seguirá habiendo fallecidos, pero muy pocos. Aunque no bajamos la guardia”.

Además, el presidente autonómico ha señalado que "tenemos dos provincias en fase 2 y vamos a solicitar que las otras tres que son las más pobladas pasen el lunes que viene. Estamos tramitando la solicitud. Entraremos en una fase de liberación de movilidad clara a finales de junio. Tenemos mucha más certeza ahora de cómo abordar el virus, los servicios están preparados. Se le ha cogido bastante el truco desde el punto de vista médico y científico. La gente se ha comportado perfectamente y ha sabido actuar a una. Los profesionales han aprendido rápido y muy bien".