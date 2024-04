García-Gallardo sobre la amnistía: "Este es el peor acto de corrupción que ha intentado un partido"

"Este es el peor acto de corrupción que ha intentado un partido político en democracia y todo para mantener a Sánchez en el poder", así de contundente ha sido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, tras ser preguntado en el 'El Cascabel' de TRECE por la ley de amnistía. Además se cumplen dos años de la alianza PP-Vox en las que Gallardo ha hecho "un balance positivo" y afirma que "PP y Vox gobierna en beneficio de las personas y de nadie más".

La mano derecha de Alfonso Fernández Mañueco en el consejo de gobierno ha centrado buena parte de su trabajo, según ha explicado a Antonio Jiménez, en defender a los agricultores y ganaderos de la región. De hecho Gallardo ha advertido que quienes hoy se "disfrazan como verdes" serán vistos en el futuro como "reaccionarios y como personas que defendían algo alejado del realismo y del sentido común". Así se ha referido el dirigente político sobre los que apoyan un ecologismo radical durante la inauguración del Foro Desmontando el Pacto Verde, organizado por la Junta de Castilla y León.





En dicho evento García-Gallardo también ha defendido a los sectores que ahora son tildados de "reaccionarios" por cuestionar la Agenda 2030 aprobada en 2015 y el Pacto Verde de 2020 y ha augurado que "algún día serán elogiados por haber defendido unas reivindicaciones justas y correctas que persiguen el bien común y el interés general".

A nivel personal, el miembro de la Ejecutiva de Vox ha observado el vuelco que ha dado su vida en estos dos años. "He aprendido muchísimo. Entré soltero, ahora estoy casado, a punto de tener un niño y ahora he aprendido a torear los ataques". En concreto, se ha referido a los ataques de la izquierda. "Los ataques son tan personales y severos que es complicado tener una relación cordial con la izquierda". Unas declaraciones a raíz de una entrevista de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP ha asegurado que la actual clase política es "la peor de toda la democracia", incluyendo en ésta a su propia formación política. "No estoy haciendo salvedades", ha espetado al ser preguntado por la "responsabilidad" de su partido en ello. El líder del PP se ha pronunciado en estos términos mientras hablaba sobre las elecciones autonómicas de Cataluña del próximo 12 de mayo y la política del Gobierno con respecto al 'procés'. "Sí digo y reitero que la peor política que ha practicado la democracia española es la actual. Cada uno tiene sus responsabilidades. Obviamente no es lo mismo estar en el Gobierno que estar en la oposición. Pero no me excluyo", ha señalado. En este escenario, Feijóo ha defendido que a los políticos "no hay que juzgarles por lo que dicen" porque "mienten tanto" que da igual "lo que digan"; y ha señalado que "lo importante es lo que hagan", contraponiendo así la política de pactos del PP con la del PSOE.