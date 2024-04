Así ha sido el encuentro de agricultores y ganaderos con dirigentes de Vox en Valladolid: "Aprieten"

Finalizada la Semana Santa, el campo recupera el pulso de sus movilizaciones. Aunque, según han confirmado a COPE agricultores independientes, el campo tiene previsto cambiar las 'tractoradas' que han colapsado en semanas anteriores ciudades enteras, por concentraciones en actos que cuenten con la presencia de dirigentes políticos.

Así ha ocurrido este miércoles en Valladolid, donde agricultores y ganaderos han trasladado sus demandas al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas. Ambos, dirigentes de Vox en el Gobierno autonómico en coalición con el Partido Popular.

El campo rechaza las 43 medidas de Planas

Los trabajadores del campo concentrados a las puertas del Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, han trasladado su oposición frontal a las 43 medidas planteadas por el ministro Luis Planas.

Durante su conversación con García-Gallardo y Dueñas insisten en que es necesario un plan a largo plazo que involucre no solo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino a otros, como el de Transición Ecológica o, incluso, el de Universidades para garantizar el relevo generacional en un sector, el primario, cuyo Producto Interior Bruto (PIB) ha caído un 8,7 por ciento en Castilla y León durante el año 2023.





Los agricultores y ganaderos siguen poniendo el foco en la entrada de productos extracomunitarios, también en los precios a los que se les compran sus productos en origen. En esta última cuestión, ha asegurado el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que el Ejecutivo autonómico ya está actuando. “Estamos haciendo informes sobre precios y asumiendo la negociación en primera persona con las grandes superficies”, ha asegurado García-Gallardo, que ha insistido en que “no se puede hacer economía verde con números rojos”.

Sin embargo, los agricultores creen que el Ejecutivo autonómico tiene aún más margen dentro de sus funciones. No solo en el ámbito de los precios. También en las medidas de saneamiento animal, como ha asegurado Pablo, agricultor y ganadero en el Valle de Esgueva, en Valladolid. “Se habla mucho de que se van a dar ayudas para pagar las vacunas” ante “enfermedades que no están erradicando”, ha lamentado. “¿Cuándo van a parar esas enfermedades?”, se ha preguntado. "¿Cuando no haya ganado?”, se ha respondido.

El campo y las elecciones europeas

Las protestas del campo han entrado de lleno en la campaña para las elecciones europeas. Y es que Juan García-Gallardo, que ha buscado el encuentro con los agricultores y ganaderos concentrados a las puertas del Centro Cultural Miguel Delibes, ha acudido a este foro como vicepresidente de la Junta de Castilla y León —figura como convocatoria de prensa en la agenda de Comunicación de la Junta de Castilla y León— que se anunciaba bajo el título “Desmontando el Pacto Verde”.

García-Gallardo no ha dudado en pedir indirectamente el voto para su formación en estos comicios ante las imágenes que, ha vaticinado el dirigente de Vox, proliferarán en próximas semanas de otros líderes políticos en explotaciones agrícolas y ganaderas, como ya ocurrió en anteriores campañas electorales anteriores.

“Si ahora que tenemos elecciones europeas no tomamos las decisiones correctas, vamos a tener cinco años más de Pacto Verde”, ha reflexionado García-Gallardo ante los agricultores y ganaderos concentrados en Valladolid. “De momento”, ha añadido, “no hemos tenido éxito con eso que nosotros políticamente llamamos la siembra, pero esperemos que ahora en junio tengamos una buena cosecha”. “Si no”, ha advertido García-Gallardo, “no hay futuro para el sector”.