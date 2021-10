García Adanero, en TRECE: "El PSOE ha conseguido Navarra y la Moncloa a cambio del blanqueamiento de Bildu"

El diputado de Navarra Suma en el Congreso de los Diputados, Carlos García Adanero, ha visitado este jueves el programa de TRECE 'El Cascabel' para analizar las claves de la actualidad política, y se ha centrado en la oferta que han realizado al Partido Socialista para que saque adelante los Presupuestos sin contar con el apoyo de Bildu: "Se hizo este año, pero también se hizo el año anterior. En los dos casos el Partido Socialista nos dijo que quería pactar con Bildu. Esto se debe a que el acuerdo de verdad al acuerdo que se hizo en Navarra en el año 2019 y en el resto de España en el 2020. Al final el PSOE ha conseguido el Gobierno de Navarra y el de España a cambio del blanqueamiento de Bildu y el tema de los presos, que es lo que en verdad les interesa".

En este sentido, el diputado navarro ha señalado que se trata de un pacto a largo plazo: "El apoyo de Bildu a Sánchez va más allá de la legislatura. Detrás hay una estrategia política de Bildu que es el blanqueamiento: ser un partido normalizado sin tener que renunciar a su pasado y condenar a ETA, algo que el PSOE nunca le ha pedido. Luego está el tema de los presos, por eso Otegi el otro día dijo a su gente que iban a cambiar Presupuestos por presos, porque él sí explica cuál es la estrategia".

De nuevo se ha vuelto a referir a la negativa de los socialistas para recibir sus apoyos: "Pedro Sánchez engaña, llegando incluso a decir a su gente que no tiene la culpa que coincidan en las votaciones o que es lo que hay porque los demás partidos no son responsables. El año pasado le ofrecimos no solo sacar adelante los Presupuestos, también dar estabilidad durante la legislatura. Cuando Otegi volvió a decir que iban a cambiar Presupuestos por presos nosotros le volvimos a decir que se olvidara de esa gente, pero el PSOE dijo que no porque querían pactar con ellos a futuro".

También ha querido dibujar cuál puede ser el verdadero objetivo de Bildu: "Si se juntan PSOE, Podemos y Bildu no necesitan al PNV para gobernar, y eso es una estrategia que Bildu hace a largo plazo. No están pensando en mañana, están pensando en una estrategia de futuro. Ahora blanqueamiento y presos".

Por último ha analizado la situación política en Navarra: "Volveríamos a ganar las elecciones. Los números son muy ajustados, pero parte de la gente que vota al Partido Socialista en Navarra no está de acuerdo con los pactos que hay vigentes con Bildu, eso es evidente. De hecho la pasada legislatura hicieron oposición con nosotros al nacionalismo y ahora se han unido a ellos".