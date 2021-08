Gallardo, director de 'Marca': "Si Florentino consigue medidas cautelares, peligra el acuerdo de LaLiga y CVC"

Juan Ignacio Gallardo, director de ‘Marca’, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar todos los detalles de la denuncia de Florentino Pérez a Javier Tebas y el fondo CVC. Gallardo explica que “el motivo es el enfrentamiento que existe entre Real Madrid y FC Barcelona contra Javier Tebas y cualquier decisión que tome, hay una lucha de poder y todos sabemos que estos dos clubes lideran junto a la Juventus la creación de una Superliga y no les interesa una liga fuerte, están impugnando de una manera extraña porque contradice con los mismos propósitos que Florentino defendía hace un mes que es la inyección económica para todos los clubes aristocráticos que formaban la Superliga para salir de la quiebra que denunciaba Florentino que es poco creíble aunque él lo dijera, justo cuando el presidente de LaLiga una inyección económica para el resto de clubes el Real Madrid denuncia intentando frenar de manera insolidaria para el resto de clubes que componen la competición española”.

“Realmente lo que consigue Tebas no lo consigue él, sino los clubes de LaLiga, Tebas solamente es el representante de los clubes profesionales del fútbol profesional. Entiendo que los clubes están encantados incluso el propio Laporta como explicó Tebas porque era la llave a la renovación de Leo Messi, aunque algunos directivos azulgranas lo denunciaron y después el mismo Laporta tras conversaciones con Florentino Pérez que le convenció de cambiar de opinión y ha dejado escapar al mejor jugador de la historia. Yo creo que hay muchos clubes atentos a este acuerdo porque tienen fichajes que no pueden inscribir, aun así creo que no se aprobará este jueves porque el Real Madrid conseguirá medidas cautelares para que no se firme el acuerdo con CVC, por lo tanto muchos jugadores que se han fichado, entre ellos algunos del FC Barcelona, se quedarán sin jugar en la liga española de momento, es una situación surrealista que no beneficia ni a LaLiga ni al fútbol español” resume el director de ‘Marca’.

Gallardo pone de manifiesto que “es verdad que FC Barcelona y Real Madrid son los que más generan y son el motor de la economía futbolística española, pero también jugar contra otros equipos que si no estuvieran no generarían ese dinero, lo que plantean Real Madrid y FC Barcelona es una salida deportiva de LaLiga y crear una liga cerrada que accedería por invitación y se repartan el dinero de un fondo, es algo insolidario y la jugada es la misma, la diferencia es que el Real Madrid liderado por Florentino quiere manejar ese dinero directamente y lo que no le gusta es que no se maneje de forma conjunta, en definitiva, es una lucha de poder por el mucho dinero que hay. Yo creo que para defender los intereses de nuestro campeonato doméstico Real Madrid y FC Barcelona deberían de llevarse la mayor parte del dinero, pero LaLiga no sería nada sin el resto de equipos”.

Sobre los problemas que puede acarrear que gestionen los derechos televisivos de forma comunitaria a los clubes Juan Ignacio indica que “evidentemente este acuerdo no se puede firmar sin la firma de los clubs y para eso se ha convocado la asamblea de este jueves, pero queda por ver si se podrá votar ante la denuncia puesta por el Real Madrid que tendrá quizá medidas cautelares por medio, lo correcto sería discutirlo en asamblea. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, pidió que se adelantara la asamblea a Tebas para poder recibir el dinero con el que poder retener a Messi, pero al final cambió de opinión, por eso no ha podido retener al crack argentino”.

Sobre la cuestión de por qué el FC Barcelona incumpliría el fair play financiero y el Paris Saint-Germain no, Gallardo explica que “esa es la pregunta del millón, parece extraño que PSG pueda mantener el nivel del fair play financiero teniendo a Messi como un jugador más teniendo en su plantilla a Neymar, Mbappé, Sergio Ramos o Donnarouma, tienen un equipo que en cierta lógica tienen un equipo que excede el fair play. Al Khelaifi, CEO del PSG, se empeña en decir que mantendrá a todos, pero yo creo que hay que exigir transparencia porque las cuentas no salen. Desde España se está denunciando a estos ‘equipos estado’ por el capital de los Emiratos Árabes que no es ilícito pero si no mantienen la reglamentación europea pasa a ser algo que les pone en un agravio comparativo que les pone en otra liga”.

Finalmente indica que “este equipo está compitiendo para ganar la Champions League y no la liga francesa que la va a ganar de calle evidentemente, el problema es que la UEFA exige este fair play a posteriori a diferencia de LaLiga, el gran problema es que este equipo se ponga a jugar y luego se descubra que lo incumple”.