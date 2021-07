Galiacho, sobre la suspensión de ayudas a Plus Ultra: "Ábalos tiene un problema más importante que este"

Juan Luis Galiacho, director de ‘Elcierredigital.com’, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la suspensión de la ayuda a la línea aérea Plus Ultra. El periodista explica que “la jueza Esperanza Collados considera que los documentos aportados tras querella de PP, VOX y el sindicato de Manos Limpias no acreditan esos documentos aportados a la causaque era la solvencia de esta compañía para recibir esta subvención de 53 millones de euros llevaba varios procedimientos, el primero de 19 millones ya otorgado era un préstamo ordinario que tenía que devolver la compañía en 7 años, y ahora vienen los restantes, los 34 millones de préstamo participativo, lo que dice la jueza es que hasta que no se demuestre que esta compañía tenía la necesidad, y el gobierno a su vez para entregarle los 53 millones, pues se paraliza".

"Lo que dice el gobierno es que si no se produce el pago restante, la compañía no tendrá viabilidad para devolver los 19 millones que ya ha recibido, por lo tanto se está culpando que esta paralización de la entrega que sería el 28 de julio va a ocasionar que Plus Ultra vuelva a la hecatombe de la empresa y no pueda devolver los 19 millones”.

"Habría que depurar responsabilidades en el Consejo de Ministros que son los que aceptan, fueron 9 los ministerios que dan el visto bueno, entre ellos el Ministerio de Transportes fue muy importante en la cuestión de darle el visto bueno, pero en el fondo es el Gobierno el presunto culpable de entregar los 53 millones y de esta malversación de caudales públicos".

Finalmente ha dejado entrever que “aunque se está culpando a Ábalos, el exministro tiene un problema aún más importante, se trata de un problema familiar sobre una enfermedad, pero por otra parte un problema familiar que le puede salpicar que lo conocía el ejecutivo y quizá de ahí puede venir su salida que ni él se la esperaba, aunque sí le pidió una retirada pausada”.