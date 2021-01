Fuster Fabra analiza el fundamento jurídico del intento de la defensa de Puigdemont de considerarle exiliado

José María Fuster Fabra, abogado, analiza en 'El Cascabel' el fundamento jurídico del intento de la defensa de Carles Puigdemont de considerarle exiliado. El abogado manifiesta que “no tendría porque tener fundamento jurídico, desde luego favor a la causa de España no le ha hecho ninguno Pablo Iglesias, pero fundamento jurídico no tendría que tener porque la situación de Puigdemont es una situación eminentemente técnica” y explica que “Puigdemont está esperando a ver el suplicatorio del Parlamento Europeo, hay que suponer que si va a dar el suplicatorio, y una vez lo de quién tiene que ejecutarlo es la justicia belga”.

El socio de Fuster-Fabra Abogado expone que “hay que recordar que el señor Puigdemont, de acuerdo al artículo 70.2 del Estatuto de Cataluña, tiene un doble aforamiento, por un lado, podría ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pero por otro lado, también en ese artículo se habla de la posibilidad de que lo juzgue el Tribunal Supremo, con lo cual, creo que no debería tener ningún tipo de trascendencia jurídica”.

Respecto a los delitos cometidos por el señor Puigdemont, el abogado explica en TRECE que en la sentencia del Tribunal Supremo “no sólo aparece el delito de sedición, si no también aparece el delito de malversación de caudales públicos, que quiere decir la mala utilización del dinero público para fines completamente ilícitos”.

"Puigdemont puede ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y también por el Tribunal Supremo"

Ante la posibilidad de un indulto, el abogado declara que “todo el mundo sabe que es urgentísimo reformar el delito de sedición porque es un delito que pasa todos los días en todos los tribunales de España” y explica que “esto significa que van a hacer una reforma del código penal a propósito para facilitarle la vida a estos señores”. José María Fuster Fabra añade que “el indulto se puede plantear, pero es que uno de los elementos básicos que tiene el indulto es el de arrepentimiento, y el propio señor Junqueras dijo que no se arrepentía de nada y que no renuncia a la vía unilateral, con lo cual, no sabemos cómo se va a justificar este indulto”.