Francisco Camps, en 'El Cascabel': "Hay una cacería política contra Almeida porque es un gran alcalde"

Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha defendido en 'El Cascabel' de TRECE al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y ha señalado que no ha cometido irregularidad alguna en el caso de las comisiones. Además, coincide con el dirigente popular en que Pedro Sánchez, le ha puesto en el "centro de la diana de las cacerías que organiza la izquierda": "Hay una cacería política contra Almeida porque es un gran alcalde y lo va a volver a ser en 2024. No tiene sentido que a todas horas se hable solo de esto, que se hace para tapar las vergüenzas del Gobierno y de Sánchez".

Camps sostiene que "Prisa marca la agenda política en España desde hace años y toda la izquierda sigue esa consigna que le da el grupo Prisa. La izquierda es sectaria y tiene una agenda de destrucción del adversario, la sigue todo el mundo de forma diligente, ya sea un contertulio, un periodista, un sindicalista o un concejal o diputado. En la derecha nos preocupamos de otras cosas, bajar impuestos, crear empleo, construir hospitales… Nosotros no perseguimos al adversario, criticamos lo que vemos mal".

El expresidente de la Comunidad Valenciana se pregunta que "¿cómo podemos hablar del alcalde Almeida que no está siendo investigado ni imputado y no hablar de la señora Oltra, vicepresidenta de la Generalitat de Valencia a punto de ser imputada por un tema tan escabroso, o del presidente Puig porque su hermano va a declarar al ser receptor de subvenciones de la Comunidad Valenciana para sus empresas? No es posible que hablemos todos los días de Almeida y no de ellos. La izquierda actúa así, la derecha es diferente y prefiero ser así, menos sectario, liberal y sin seguir la doctrina que marque Prisa, seguimos nuestro propio criterio".

Francisco Camps añade que tiene una "hemeroteca perfectamente contrastada" al haber sido "sometido durante años a esta cacería". En este sentido, explica que tiene "contrastados informes de la Fiscalía Anticorrupción y publicaciones en El País o la Cadena Ser, los reciben de manera ilegal meses antes pese a ser investigaciones secretas. ¿Por qué se trata de una manera a un político cuando es del PP o del PSOE?"