Las fotos que desmienten a Sánchez: su estrecha relación personal con Ábalos y Cerdán más allá de la política

La periodista de ‘Okdiario’ Irene Tabera ha revelado en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, presentado por José Luis Pérez, una serie de fotografías que ponen en tela de juicio la versión de Pedro Sánchez sobre su relación con José Luis Ábalos. Frente a la afirmación del presidente del Gobierno en el Senado de que su vínculo era meramente profesional, las imágenes demuestran una estrecha relación personal que se extendía a viajes familiares conjuntos con figuras clave del partido como Santos Cerdán.

Los hechos se remontan a febrero de 2017, cuando la familia Sánchez y la familia Ábalos compartieron una escapada a una casa rural en Milagro (Navarra), la localidad natal de Santos Cerdán. Según ha desvelado Tabera, fue el propio Cerdán, junto a su mujer, Francisca, conocida como Paqui, quien organizó la visita, gestionando los planes y una comida en el restaurante ‘El Olivo’, a la que también acudieron familiares del político navarro.

Un vínculo más allá de la política

Durante esa comida, el entorno de Cerdán ya presumía de su capacidad para generar ingresos al margen de la política. La propia Paqui comentó a los presentes que su marido "no necesitaba la política para ganar dinero ni tampoco necesitaba el partido socialista, porque él ya tenía sus ingresos de sus negocios". Estas declaraciones, sacadas a la luz por ‘Okdiario’, cobran especial relevancia en el contexto actual.

EFE/Javier López El entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, compareciendo tras la dimisión de 17 integrantes de su Ejecutiva y un día antes del Comité Federal

Las palabras de la mujer de Cerdán contradicen directamente la versión que el propio dirigente socialista ofreció cuando se conoció que poseía el 50% de la sociedad Servinavar. En aquel momento, Cerdán justificó su participación en la empresa como una precaución "por si perdíamos las elecciones y no tenía futuro político". Sin embargo, su entorno afirmaba que ya poseía negocios prósperos, lo que genera una "clarísima contradicción", como se señaló en el debate de ‘El Cascabel’.

La trama empresarial se traslada a Madrid

La carrera política de Santos Cerdán despegó al convertirse en una de las personas de confianza de Sánchez para las primarias, junto a Ábalos y Koldo García. Al trasladarse a Madrid como secretario de organización del PSOE, no dejó atrás su actividad empresarial. Según fuentes del partido citadas por la periodista, Cerdán continuaba atendiendo sus negocios y se ausentaba de reuniones informales en Ferraz para encontrarse con su socio, Alonso.

EFE Pedro Sánchez junto a Santos Cerdán

Estas reuniones, según ha destapado la UCO, se llevaban a cabo con la máxima discreción en "pisos francos" alquilados por su socio. La investigación de la Guardia Civil ha identificado un presunto "amaño de obras públicas" en Madrid. La trama, según Tabera, "sigue operando porque Servinavar, la empresa que compartían Santos Cerdán y Alonso, pues se aliaba en UTEs (Unión Temporal de Empresas) con grandes empresas como por ejemplo Acciona, y se adjudicaban las obras".

La periodista ha concluido que estos negocios empresariales eran de sobra conocidos dentro del Partido Socialista y que ahora el asunto está en manos de los tribunales. Será la justicia la que deba esclarecer el alcance de estas actividades cuando la investigación sobre los casos de corrupción que afectan al Gobierno lo permita.