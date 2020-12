Feijóo, en ‘El Cascabel’: “El Gobierno ha pactado con ERC y Bildu cómo quieren que sea España”

El presidente de la Xunta de la Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE el anuncio del acuerdo con las comunidades en el que establecen los cierres perimetrales entre los días 23 de diciembre y 6 de enero, la evolución de la pandemia en España y la gestión de las medidas por parte de las autonomías. Además, en clave política, el dirigente del Partido Popular también ha opinado sobr los acuerdos del PSOE con ERC y Bildu de cara a la aprobación de los Presupuestos, así como la falta de transparencia del Gobierno.

Feijóo, sobre el acuerdo para limitar la movilidad en Navidad: "No es una norma, es una recomendación amplia y laxa en la que cabe más de una interpretación"

Sobre ese acuerdo aprobado con las comunidades de cara a la restricción de la movilidad en Navidad, Feijóo ha señalado que "no es una norma, es una recomendación amplia y laxa en la que cabe más de una interpretación". El presidente de Galicia ha explicado que "aunque sea innecesario recordarlo, estamos en una pandemia, no tenemos vacuna ni fármaco que combata la enfermedad. Lo más seguro es sin ninguna duda tener una cena o una comida con las personas con las que convives, sean 8, 9 o 10. Si uno quiere incrementar el riesgo, podría comer con otra unidad familiar. A partir de ahí, el riesgo se va incrementando de forma exponencial. Si hay gente mayor, más riesgo todavía. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad, lo más seguro es cenar con las mismas personas que comes y cenas, y duermes habitual".

"No parece que el Gobierno tenga un comité de expertos colegiado"

En cuanto a uno de los temás más polémicos surgidos a raíz de la primera ola de la covid, el comité de expertos que asesoraba al Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente autonómico ha afirmado tener "el mismo comité desde marzo hasta ahora. Les puedo dar nombres, apellidos, número de colegiado, especialidades y los centros donde trabajan. Esto es público y notorio, el comité clínico en Galicia hace declaraciones cuando le piden opinión los medios. Nos hace propuestas que son aprobadas por el Gobierno. Si ellos (el Gobierno Central) lo tienen o no, es desconocido, pero cuando alguien no quiere decir quién lo compone, probablemente sea porque esté informado por funcionarios de Sanidad u otros centros directivos, que de hospitales independientes. No parece que el Gobierno tenga un comité de expertos colegiado".

"En España no hay legislación para gestionar la pandemia ni unidad de criterio porque hay 17 responsables"

Con respecto a la gestión de la pandemia desde la desescalada hasta la actualidad, el presidente de la Xunta ha explicado que "el Gobierno en la primera ola gestionó la pandemia bajo su responsabilidad y en la segunda ola ha dicho que las comunidades autónomas se ocuparan a través del BOE. Consejos interterritoriales ha habido, normalmente sin preparar ni documentación con antelación, ha habido muchas recomendaciones pero poca unidad de criterio".

En este sentido, el dirigente de los populares añade que "nos quedamos muy sorprendidos con esta forma de gestionar una pandemia y con que después de 8 meses no haya legislación específica para gestionar una pandemia. Hemos considerado y hemos propuesto en el Parlamento una modificación de la Ley de Sanidad para gestionar una pandemia, cualquiera que pueda haber, no solo esta. En España no hay legislación para gestionar la pandemia, solo un estado de alarma de 6 meses, no hay unidad de criterio porque hay 17 responsables y el Ministerio de Sanidad, como mucho, se reúne y ve si se puede consensuar alguna recomendación".

"Este Gobierno no ha estado a la altura en la gestión de la pandemia"

De cara a la construcción del hospital de pandemias Isabel Zendal de Madrid, Feijóo ha afirmado que se trata de un hecho que "no debe ser criticado, sino un objeto de felicitación" y ha aprovechado para sacar pecho de la gestión de la crisis sanitaria en Galicia: Nosotros hemos incrementado las UCI, las unidades de reanimación, nos hemos coordinado. Galicia es la única junto con Canarias que ha tenido menos personas hospitalizadas y en UCI, y por consiguiente, que Madrid baje los casos y mejore es importantísimo para España, es uno de los motores económicos del país. Cuando pase esta situación, nos daremos cuenta de que este Gobierno no ha estado a la altura en la gestión de la pandemia, y hemos acreditado mayor responsabilidad y sentido de estado los gobiernos autonómicos que el Gobierno central".

En la misma línea, el presidente de la Xunta ha añadido que "tener un comité clínico te da garantías desde el punto de vista sanitario, pero hay que ser consecuente con las recomendaciones. Nuestro objetivo fue anticiparnos cuando vimos en octubre que los casos se duplicaban, cerramos la hostelería y ahora Galicia es la segunda comunidad con menos ocupación de camas de hospitales y UCI. Nosotros hemos invertido muchísimo dinero en la hostelería, pero hoy la hemos abierto en muchas ciudades. Esto es una anticipación siguiendo el criterio clínico, yo me fío de este criterio, para mí es muy importante, es clave y puede salvar muchas muertes".

Feijóo ha destacado nuevamente la gestión de la pandemia en su región y ha recordado que "el 1 de marzo nosotros ya estábamos comprando respiradores. Aquí en Galicia hubo camas y respiradores para todos. Lo importante es anticiparse, seguir los criterios y después test, test y más test. Detectar y aislar, es fundamental, hay que tomar medidas. Cuanto más se posponga los criterios para la gestión de las fiestas más certeros vamos a estar, y cuanto más se adecúe a la situación de cada provincia y comunidad, más certero será", ha concluido.

Feijóo, sobre los Presupuestos de 2021: "Más que cuentas, son cuentos. Esta política va a pasar a la historia como la peor"

En clave política, Núñez Feijóo ha valorado la aprobación de las cuentas para el próximo año con el apoyo de los partidos ERC y Bildu: "Sabemos que los ingresos no se van a realizar, vamos a tener un déficit público histórico, con una caída del PIB histórica, el peor país del mundo salvo Argentina. Es demoledor que nos digan que puede caer un 12% y que el déficit se puede ir al 15%, es una crisis sin precedentes, me da que las cuentas del 2021 no son las que deberíamos hacer para salir y que haya un rebote. Los ingresos están pintados, los gastos son brutales y a mitad del año nos daremos cuenta de que no valían".

Es por ello que el líder del PP gallego apunta a que los Presupuestos "son un resultado de pactos con ERC y Bildu que han concretado cómo quieren que sea la España política y territorial. Más que cuentas, da la sensación de que son cuentos. Es lo que hemos podido ir viendo con un enorme protagonismo del vicepresidente Iglesias y un PSOE que le da más seguridad y fiabilidad ERC y Bildu que el PP o Ciudadanos. La política española no va a pasar a la historia por estar ahora en su mejor momento, sino por estar en el peor. El país debe ser serio", ha afirmado con rotundidad.

"Es un error histórico del PSOE decir que hay que seguir el ejemplo de Rufián"

En la misma línea, Feijóo ha asegurado que no permitiría "desde el respeto, que Rufián le suba los impuestos a los gallegos, quienes han elegido democráticamente a su gobierno y el que toma las decisiones dentro de la Constitución y el Estatuto es el Gobierno de Galicia. Al señor Rufián que no le interesa España ni qué impuestos pagan, venga aquí a decir que va a armonizar fiscalmente lo que pagan los madrileños, andaluces o valencianos, no deja de ser un chiste. Es un error histórico del PSOE decir que hay que seguir el ejemplo de Rufián, de ERC que quiere construir la república catalana, para subir los impuestos a todos los ciudadanos. La autonomía política se basa en la autonomía financiera que se baja en una autonomía fiscal y tributaria, son principios básicos".

El presidente de la Xunta ha continuado su crítica al partido de Pedro Sánchez señalando que "el PSOE que era un partido federal, ahora ya parece que no, y ERC que es un partido independentista, parece que es el partido más centralista. Si no fuera por la gravedad de la situación, esto sería un conjunto de chistes de personajes y de un Gobierno que obedece ciegamente a sus socios independentistas. Un vicepresidente del Gobierno dice que Otegi va a entrar en el diseño de la política de Estado… Escuchar estas cosas ya no nos sorprende, nos entristece. Si interpretamos lo que se hace, la verdad es que es para estarlo, y en el contexto de una pandemia imagínese. Vamos a gestionar y después no nos callaremos, con respeto, hay que llamar las cosas como son. Este PSOE no es el de la Constitución ni el de la Transición, ni el europeísta, es un partido de unas pocas personas que han secuestrado al PSOE que conocíamos con anterioridad".

"Aún tenemos garantías importanres como la Constitución, el Estado de derecho, la independencia del Poder Judicial o la Unión Europea"

Ante la delicada situación, el dirigente popular aclara no saber "qué podemos hacer cuando Otegi nos da clases de democracia, y cuando Rufián nos da clases de solidaridad, o cuando Iglesias es el armadanzas de todas estas alianzas y además cuando el presidente del Gobierno es un actor secundario en todo este teatrillo. Tenemos Constitución, estado de derecho e independencia del Poder Judicial, es lo que nos queda junto a ser miembros de la Unión Europea. Estas garantías son muy importantes, y luego nos quedan las urnas a quienes consideramos que España está desgobernada. Uno debe anotar lo que ocurre y actuar en consecuencia".

Para remediarlo, el presidente autonómico apuesta por que "el modelo sea que todas las personas que no estén de acuerdo en que el independentismo decida la política del estado, y todos aquellos que no estén de acuerdo en que el PSOE actúe como cómplice en este reparto de papeles, vayamos a las urnas cuando nos convoquen y actuemos en consecuencia.Cualquier persona de izquierda que crea en su ideología y mantenga principios, también tiene que hablar y tiene que levantar la mano. Si el PP entrase en una deriva, mi responsabilidad aun siendo miembro, sería decir que no estoy de acuerdo. Si todos cumplimos nuestra responsabilidad, España ha superado situaciones como esta. En los últimos 40 años de Constitución, nunca hemos vivido una situación como esta".

"Este PSOE no es el de la Constitución ni el de la Transición, es un partido de unas pocas personas que lo han secuestrado"

Finalmente, sobre la polémica de la falta de transparencia del Gobierno y los datos que no han comunicado a pesar de habérseles requerido, Feijóo ha aclarado que "el Consejo de Transparencia lo aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy,frente a otros que sin tener mayoría no cumplen los preceptos aprobados y que forman parte del ordenamiento jurídico que es dar información. Que Transparencia solicite al Gobierno cuáles son los miembros del 'supuesto órgano asesor' del Gobierno en la pandemia, es algo sin precedentes".

"El Gobierno nos oculta información y nos miente"

Por ello, Núñez Feijóo defiende que "esto hace unos años sería imposible que ocurriese, cuando un ministro mentía en el Congreso, le costaba el cargo. Ahora ya no, entre la verdad y la mentira no hay diferencia, y la política consiste en que la verdad venza a la mentira. Es el primer mandamiento. El Gobierno nos oculta información, no nos dice la verdad y dice una cosa y la contraria en función de si es por la mañana o por la tarde. Y lo digo con tristeza porque los españoles no nos merecemos esto".