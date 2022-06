Federico Trillo, en TRECE: “Juanma Moreno se juega mucho, pero sobre todo se la juega Sánchez”

El exministro de Defensa, Federico Trillo, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar toda la actualidad política del país cuando se cumplen cuatro años del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué balance hace? Dale al PLAY para ver la entrevista completa.

ELECCIONES EN ANDALUCÍA Y EXAMEN PARA SÁNCHEZ Y FEIJÓO

Ya ha comenzado oficialmente la campaña electoral para las elecciones del próximo 19 de junio a la Junta de Andalucía. ¿Quién tiene más que perder: Feijóo o Sánchez?: “El que menos se juega es Feijóo, creo que nadie puede responsabilizarle del resultado. Juanma Moreno se juega mucho, pero, sobre todo, se la juega Sánchez. Andalucía ha dejado ser un feudo del Partido Socialista y creo que se ha hecho tan bien que vamos a tener unos resultados espléndidos”, vaticina Federico Trillo.

Si se cumplen los pronósticos de las encuestas, el PP seguiría gobernando. ¿Supondría esto el principio del fin de Sánchez en La Moncloa?: “Creo que el PSOE no tiene capacidad crítica alguna. No espero ninguna autocrítica. Son mucho más graves otras cosas como el tema del CNI o Marruecos y no ha pasado nada. Se mantendrá en La Moncloa hasta el último minuto. Él no se inmuta”.

VALORACIÓN DE LOS CUATRO AÑOS DE PEDRO SÁNCHEZ

“Se me han hecho eternos. Lo que más me chocó de la celebración de Sánchez es que tuvo el desparpajo de acusar a la oposición de no respetar los resultados electorales, que tenía que gobernar quién ganara las elecciones y él llegó por una moción de censura negativa. ¡Cómo puede tener tanta cara!”, afirma el exministro de Defensa y concluye asegurando que “hace falta que haya elecciones generales porque es muy dañino para el sistema económico, social e institucional”.

¿Se han visto dañadas las instituciones durante estos cuatro años?: “El Congreso está viviendo un momento muy malo. El cierre del Parlamento durante el periodo de la pandemia ha sido un error. Ya ahí se notó una insuficiencia y es que Sánchez está dispuesto a acabar con lo que sea. La institución de la educación… los libros de texto de la primera y segunda enseñanza… se está cargando muchas cosas y nunca hemos vivido un momento así”.

En cuanto al rey Juan Carlos, Federico Trillo considera que “nunca tendría que haberse ido porque no tenía por qué. Una vez que se han archivado cualquier responsabilidad… ¿Quién es el gobierno para pedir explicaciones? La vuelta ha sido muy ingrata”.

DEPENDENCIA DE SÁNCHEZ DE INDEPENDENTISTAS Y POPULISTAS

¿Ha dañado la imagen de España este gobierno de coalición?: “Cuando era ministro del Gobierno, si viajaba a Estados Unidos, los servicios de inteligencia preparaban unos dossiers sobre el entrevistado. Imagina la información que tendrá Biden sobre el sujeto y su gobierno. Cuando vea que tiene cinco comunistas en su gobierno… ¿Crees que le tomará en serio? Esto nos va a costar mucho tiempo recuperarlo. ¿Quién va a poner secretos de estado en manos de este personaje?”.

Federico Trillo también se ha referido a la posición crítica de Podemos con la OTAN: “A ver cómo quedamos en la cumbre de la OTAN porque alguna armarán. No asistirán. No le repugna a un señor como Zapatero el que ocurran estas cosas, no es nuevo. Pero estamos en el siglo XXI y esta gente toma nota. Sánchez descuenta de todo lo que hace, el efecto Podemos. Si tiene que pactar con quién sea lo hace, lo importante es mantenerse en el poder, no hay otra ideología”.

¿Algún día sabremos qué le llevo a cambiar de opinión sobre el Sahara y la relación con Marruecos?: “No cuenta con su propio gobierno, lo hace a espaldas de su propio gobierno, él se dirige directamente a otro rey… esto es una locura. Se salta todos los procedimientos a cambio de no sabemos qué. Siguen llegando pateras y a cambio de qué. Al final todo se sabe y me gustaría no irme de este mundo sin saberlo”.

EL ÚLTIMO LIBRO DE FEDERICO TRILLO

Para concluir, el exministro de Defensa ha presentado su última novela ‘El censor de Shakespeare’: “Shakespeare es uno de los grandes maestros del poder. Esto es una novela. El poder está presente porque hay dos grandes pasiones del ser humano y es el amor y el poder y aquí están expresadas. Capaz es el ser humano de las mayores barbaridades y de los mejores logros”, adelanta Federico y añade que “a los lectores les puedo garantizar que es una manera excelente para introducirse en Shakespeare”.

¿De dónde nace esta pasión por Shakespeare?: “Mi profesor que vino de Inglaterra a enseñarnos inglés en el instituto traía las obras completas de Shakespeare. Me aficioné y me hice muy amigo de él que luego fue el presidente de la Asociación de Hispanistas del Reino Unido y de América y ha fallecido. Es emotivo para mí y a él le debo ese inicio en las obras de Shakespeare”.