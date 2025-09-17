Federico Trillo desmonta la "política barata" de Sánchez con Israel y cifra el coste del embargo de armas

El exministro de Defensa, Federico Trillo, ha criticado duramente la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al conflicto entre Israel y Hamás. En una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE, Trillo ha acusado al presidente de hacer política barata y demagogia pura para desviar la atención de los problemas nacionales. Según el exministro, el Ejecutivo se ha situado en una parcialidad absolutamente impresentable que le excluye de cualquier solución de paz.

Para Trillo, la posición del presidente del Gobierno busca "eludir los problemas internos y concitar una Caleborroca". El exministro ha recordado que es la Corte Penal Internacional quien debe determinar si existe genocidio, y que ya investiga crímenes de guerra por ambas partes. "No es una buena propuesta para lograr la paz, decir sandeces como las que está diciendo Pedro Sánchez", ha sentenciado Trillo durante su conversación con José Luis Pérez.

EFE Decenas de personas protestan contra Israel al paso del pelotón por el Castillo de los Templarios en Ponferrada (León), durante la etapa 17 de la Vuelta Ciclista a España

El millonario coste del embargo

Federico Trillo ha abordado también el anunciado embargo de armas a Israel, que el Consejo de Ministros ha vuelto a retrasar. En su opinión, el motivo no son cuestiones de seguridad, sino las consecuencias económicas. Trillo advierte que romper los contratos vigentes con empresas israelíes obligaría a pagar indemnizaciones que cifra en "miles de miles de millones de euros", una "barbaridad" que el Gobierno no puede asumir.

El exministro considera que el anuncio del embargo fue otra "pirueta de este circo que está montando Sánchez" y que la seguridad nacional "le trae al fresco". "Cuando se da cuenta que es que le van a meter unos crujidos que lo van a a doblar, entonces ha parado", ha afirmado Trillo, quien añade: "Estamos en el puro chavismo".

España, fuera del tablero internacional

Esta parcialidad, según el análisis de Trillo, tiene consecuencias directas en la posición de España en el mundo. Ha recordado las conversaciones de paz de 1991 en Madrid, algo que hoy sería "inimaginable". "Es imposible que España ya tenga nada que decir seriamente en este conflicto. Ha tomado partido", ha lamentado.

Diego Radames El presidente Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona

Finalmente, Trillo ha calificado de "camelo" la propuesta de creación inmediata del Estado palestino, impulsada por Sánchez. Se pregunta retóricamente cuál sería el gobierno, la población o el territorio de ese nuevo Estado. En su opinión, es una maniobra más para "procurar allegarse los votos de esa izquierda inmadura", sin un fundamento real para ser un Estado, ya que carece de "gobierno, ni población, ni territorio definidos".