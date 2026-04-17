Federico Trillo: "Armengol estaba implicada hasta arriba en la trama; es impresentable que la tercera autoridad del Estado haya mentido"

El expresidente del Congreso, Federico Trillo, ha realizado unas duras declaraciones durante una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez. Trillo ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de fomentar un clima de "autocracia" y polarización, y ha calificado de "impresentable" la situación de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por su presunta vinculación con la trama Koldo.

Armengol, "implicada hasta arriba"

Sobre la presidenta de la Cámara Baja, Trillo ha afirmado que "obviamente estaba hasta arriba en la trama implicada". El expresidente del Congreso ha señalado que, aunque las declaraciones de Armengol en el Senado "están muy ajustadas para que no se le coja en la literalidad", lo sustantivo es que mintió a la cámara alta y se ha visto envuelta "en un asunto tan sucio como el de la compra de mascarillas falsas" durante su etapa como presidenta de Baleares.

Trillo ha recordado que las mascarillas adquiridas a través de la trama "no funcionaron" y estuvieron almacenadas. Para el exdirigente popular, esta situación convierte a Armengol, la tercera autoridad del estado, en una figura "absolutamente impresentable e inmantenible en la presidencia de las cortes generales y del congreso".

Europa Press La expresidenta de las Islas Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, comparece ante la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’, en el Senado

Un "ambiente podrido" de crispación

Federico Trillo ha vinculado estos hechos con una estrategia deliberada de Pedro Sánchez, a quien acusa de gobernar "por encima de la ley, de espaldas a la ley". Según Trillo, a Sánchez, "como a todos los tiranos y autócratas", le conviene "la inestabilidad" y "el ambiente de crispación y polarización" para rodearse de "mindundis" y descalificar a instituciones como la judicatura.

El expresidente ha analizado también el incidente ocurrido en el Congreso con un diputado de Vox, señalando varios fallos de procedimiento. Ha criticado que el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, no llamara al orden tras el insulto de "asesinos" y que, en lugar de amparar al diputado, le recriminara su acción. Para Trillo, "el presidente no debe levantarse del asiento jamás" ni "encararse como si fuera una taberna".

Trillo ha sido especialmente crítico con el portavoz socialista, Patxi López, por comparar el incidente con el 23F. Ha calificado esta comparación como algo "propio de un indocumentado" y una "ignorancia enciclopédica", pero también como una "provocación" deliberada para ahondar en la crispación.

Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez de Celis (i), y el diputado de Vox José María Sánchez (d)Jesús Hellín / Europa Press14/4/2026

En este contexto, ha conectado la tensión en el Parlamento con el boicot de radicales de extrema izquierda a un acto de Vox en Granada con Santiago Abascal. Trillo sostiene que "esta es la situación que quiere Sánchez" y que este tipo de ambientes son los que le gustan a "los dictadores" y "los autoritarios" para llevar a cabo sus fines.

Pactar "hasta con el lucero del alba"

Ante esta situación, Trillo ha defendido sin ambages la necesidad de acuerdos entre el Partido Popular y Vox. "Hace falta pactar con VOX y hace falta pactar con Lucero del Alba para sacar a esta mafia que tiene secuestrado el gobierno de España", ha sentenciado. Ha celebrado el pacto en Extremadura, que considera "sólido", y ha expresado su deseo de que se replique pronto en Aragón y Castilla y León.

Preguntado por las 48 horas que tardó el PP en condenar el incidente del Congreso, Trillo ha afirmado no haber escuchado la condena y ha justificado la posible tardanza apuntando que el hemiciclo estaba "prácticamente vacío" en ese momento. Ha añadido que, cuando se dirige una cámara, hay que estar "más pendiente del reglamento que de lo que viene tu partido", algo que, en su opinión, ni Armengol ni Celis entienden.