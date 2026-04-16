"Pardo de Vera ha puesto bajo la lupa cómo Aldama entraba hasta la cocina en el ministerio de Ábalos y pasaba controles que están vetados al público general"

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha declarado como testigo ante el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo, una comparecencia analizada por la jefa de Tribunales de ‘El Debate’, María Jamardo, en el programa 'El Cascabel' de TRECE. Durante su intervención, Jamardo ha destacado que uno de los aspectos más reveladores del testimonio ha sido la descripción de la familiaridad con la que Víctor de Aldama, el principal comisionista de la trama, se movía por el Ministerio de Transportes, que entonces dirigía José Luis Ábalos.

Según ha relatado Pardo de Vera, Aldama "entraba hasta la cocina del ministerio", accediendo a través de controles vetados al público general, lo que evidencia una "visita a una estancia sistemática" del comisionista. Este hecho, según el análisis de Jamardo, contradice la versión de Ábalos y Koldo García, quienes han negado tener conocimiento de los negocios de Aldama.

Koldo, el guardián de la agenda de Ábalos

La propia Pardo de Vera ha confirmado que "nadie está en el despacho del ministro cuando este no se encuentra allí" en referencia a la presencia de Aldama. Además, ha señalado que Koldo García Aguirre, exasesor de Ábalos y también consejero de Renfe, era "quien gestionaba la agenda del ministro", lo que le daba acceso a todos sus contactos, horarios y visitas. Esta posición de poder es clave para entender la trama de la organización criminal.

Europa Press La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, a su llegada a declarar al Tribunal Supremo por el ‘caso Koldo’, a 5 de marzo de 2025

Otro de los puntos que ha generado sorpresa, como ha apuntado Jamardo, es que la expresidenta de Adif ya tuviera conocimiento de la existencia de 'Soluciones de Gestión' como posible proveedora de mascarillas antes incluso de la orden ministerial. También ha resultado llamativo que Pardo de Vera no haya profundizado en el asunto de los fletes del material, donde Air Europa jugó un "papel esencial" y que actualmente está siendo investigada por la presunta recepción de ayudas públicas.

La estrategia exculpatoria y los olvidos

Durante su análisis en 'El Cascabel', María Jamardo ha señalado que la estrategia de la expresidenta de Adif parece centrarse en "descargar la mayor parte de la responsabilidad en Koldo" para no perjudicar a Ábalos, quien la nombró para el cargo. A pesar de que despachaba todo con el ministro, ha asegurado que él nunca le dio órdenes directas sobre asuntos como el de las mascarillas.

Sin embargo, la periodista ha destacado los "olvidos" de Pardo de Vera, quien no ha explicado por qué se reunió en las oficinas de Aldama por invitación de Ábalos ni ha mencionado su presunta relación con una reunión con otro empresario de la trama, José Ruz. Su testimonio ha sido calificado por Jamardo como "eminentemente autoexculpatorio", dado que la expresidenta está imputada en la rama del caso que se sigue en la Audiencia Nacional.

EFE El empresario Víctor de Aldama y Koldo García en el banquillo de los acusados este martes en el primer día del juicio contra é. EFE/J.J. Guillén POOL

La auditoría de Puente, en entredicho

Finalmente, Jamardo ha cuestionado la auditoría interna sobre la compra de mascarillas encargada por el actual ministro, Óscar Puente. Ha argumentado que no puede ser imparcial, ya que Puente "actúa como juez, pero es parte", al ser sucesor de un compañero de partido al que defendió públicamente. Para la periodista, la fiscalización debería haber sido encargada a una empresa externa sin ningún tipo de interés.

Además, ha recordado que entre el mandato de Ábalos y el de Puente hubo un periodo de transición con Raquel Sánchez como ministra, una etapa que ha calificado de "apagón informativo". Jamardo se ha preguntado si la rápida salida de Sánchez "tuvo algo que ver con que ella misma se dio cuenta de que había cosas que no le gustaban", un extremo que probablemente nunca se sabrá, ya que no ha sido citada a declarar.