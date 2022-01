El exministro Trillo, en TRECE: "Es normal que Biden no llame a un Gobierno con cinco ministros comunistas"

El exministro de Defensa durante la segunda legislatura de José María Aznar, Federico Trillo, ha pasado ante las cámaras de 'El Cascabel' de TRECE para analizar el conflicto entre Rusia y Ucrania y el papel de España como miembro de la OTAN. El exministro considera que "Margarita Robles ha hecho lo correcto y así lo ha expresado también Pablo Casado. El comportamiento de Defensa y de Asuntos Exteriores es el correcto y adecuado. Es natural que el presidente de EE.UU. no invite a una reunión de seguridad a quien tiene en su gobierno a cinco comunistas, así de simple. Biden y los aliados no quieren contar en la mesa de decisiones con un Gobierno en el que su anterior vicepresidente ha venido otra vez como un charlatán con su ‘no a la guerra’ y el resto de ministros de Podemos".

Federico Trillo ha hecho un llamamiento a "desdramatizar la situación" y ha asegurado que "no hay una guerra inminente ni hay una guerra inevitable. Rusia y EE.UU. están dialogando y han puesto sobre la mesa posibles soluciones. Los acuerdos de Minsk han demostrado ser ineficaces, se olvidó tras la anexión de Crimea. Pero hay voluntad de reclamarlo. El presidente francés y el canciller alemán se la juegan fuerte, no estamos abocados a una guerra. Tenemos la responsabilidad de tranquilizarnos y llamar a la sensatez. Es un conflicto que no va a ser fácil ni se va a resolver pronto. Pero no veo inminencia bélica".

El exministro de Defensa tiene claro que la actuación de Rusia "es una exhibición de fuerza. La guerra híbrida consiste en no usar la agresión, sino acciones no militares, políticas, económicas y cibernéticas que llevan al adversario de tensión, pero en ese momento se para porque no se quiere la guerra abierta. Es lo que está ocurriendo con Rusia. Siempre han querido tener una zona gris, intermedia, entre la Europa unida y de la OTAN, y el Pacto de Varsovia entonces. Pero ahora aplican la guerra híbrida, y salvo con Crimea, no han roto aguas".

Por ello, insiste, "hasta ahora España no ha tomado decisiones dentro de la OTAN, ha enviado la fragata Blas de Lezo, de la cual tenemos otras seis, y estaba previsto que iban a ir de maniobras por aquella zona. No se solicita la autorización del Congreso para un caso de solidaridad defensiva de la OTAN. El informe político del presidente del Gobierno a la Cámara es obligado, más cuando cinco miembros han salido a decir lo de ‘no a la guerra’ e incalificables conductas. La unión del Gobierno es vital para la ciudadanía, las Fuerzas Armadas y nuestro prestigio exterior".

"Pedro Sánchez sobrevive a base de mentir permanentemente, son actuaciones propias de un pícaro"

Sobre la polémica imagen del presidente del Gobierno trabajando en su despacho con el teléfono en la mano, Federico Trillo apunta que "estamos acostumbrados a estas interpretaciones permanentes de Pedro Sánchez. Es un personaje de la picaresca española, sobrevive a base de mentir permanentemente, esas actuaciones son propias de un pícaro".

En este sentido, añade que "en EE.UU. deben saber perfectamente la falta de peso político de Belarra, Irene Montero y los ministros de Podemos. Allí, el anticomunismo es feroz, se lo toman muy en serio. Y no solo ellos, cinco comunistas en un Gobierno es algo muy serio. Nada que pueda ser confidencial le merece confianza con España, no la comparten con comunistas. Estos señores han hecho informes para Maduro.

"Nos están pasando factura esos compromisos excéntricos del Gobierno de Sánchez"

La causa, explica el exministro, se encuentra en que "nos está pasando factura de esos compromisos excéntricos del Gobierno de Sánchez y, sobre todo, de su segundo y los cinco ministros podemitas. No es aceptable y esto EE.UU. no se lo traga, los bolivarianos que están en su propio continente no son un tema menor. Y no digamos ya si tienen informes, que los tienen seguro, de la alianza con exterroristas, eso tampoco les gusta nada".

En cuanto a la situación actual de España con Marruecos, Trillo señala que "las relaciones internacionales aprovechan la debilidad del adversario para buscar otras alianzas y cebarse. Marruecos siempre ha tenido una actitud recelosa con España y en los últimos años ni ha sido transparente ni leal. La invasión con menores de Ceuta de verano fue una tropelía contra el derecho internacional y la soberanía de España, y no tuvimos una solidaridad y comprensión internacional inmediata, lo cual es bastante despreciable y condenable.

Por último, ha recordado que "España tendrá siempre una deuda de gratitud con Colin Powell, siempre se portó bien con nosotros, en el conflicto de Irak, de Afganistán, en el de Oriente Medio que siempre pasaba por Madrid a informar al presidente Aznar, y en el caso de Perejil porque fue quien recondujo la situación y se restableciera el status quo de territorio de nadie".