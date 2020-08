Un exdirectivo de la OMS sobre las vacunas: "No me pondría todavía ninguna vacuna, ni la rusa ni la china"

El coronavirus no va a tener fin hasta que no exista una vacuna, y los principales países han lanzado varios mensajes anunciando que ya tenían la vacuna. En España hay varias investigaciones en curso, pero los plazos para hacerse con esta receta mágica que cure el coronavirus son largos y recortarlos, explican los expertos, no serviría de nada, ya que para poder comenzar su producción y administración en la población general hay que ver si tiene efectos secundarios, en qué pacientes y por qué.

A diferencia de España, hay otros países que sí han anunciado que ya tienen la vacuna, aunque todavía no hay pruebas ni investigaciones fehacientes que así lo ratifiquen. La primera en hacer este anuncio fue Rusia, donde la semana pasada su presidente salió en rueda de prensa para anunciar que ya tenían lista la vacuna para su distribución.

Ahora ha sido el turno de China, quien también ha admitido tener en sus manos la vacuna. Por esto ha entrado en 'El Cascabel', Daniel López Acuña, exdirectivo de la OMS. Él ha explicado a los telespectadores que todavía no hay evidencias suficientes de que ninguna de las dos vacunas "cumpla con los requisitos de eficacia y de seguridad", dos condiciones imprescindibles para que lanzar la vacuna.

En este sentido, ha querido transmitir la importancia de "cumplir con todas las fases" y que haya una "transparencia" en los datos que se notifican. También ha querido matizar que da igual cuál sea su origen, simplemente debe cumplir los requisitos ya mencionados: eficacia y seguridad.

Más de 16.000 casos en España

El Ministerio de Sanidad ha notificado más de 16.000 nuevos contagios de coronavirus desde el pasado viernes, parte de ellos casos antiguos y, en concreto, 1.833 consignados en las últimas 24 horas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha informado en rueda de prensa que con fecha de inicio en los últimos siete días se han registrado 5.327 casos, y de ellos el 46 %, cerca de la mitad, corresponden a dos comunidades autónomas, Cataluña (1.015 casos en ese periodo) y Madrid (1.452).

Un dato que no obstante eleva a 359.082 los casos totales desde el inicio de la pandemia, aunque como ha insistido, buena parte se debe a los últimos días. Así, en los últimos 7 días se han diagnosticado 32.329 nuevos casos, cifra en que, en los últimos 14 días, asciende a 59.162.

Simón también ha destacado que la edad media de los afectados es "cada vez más baja" y se sitúa alrededor de los 40 años, aunque en las últimas semanas desciende hasta los 36 ó 37 años.