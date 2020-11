El exalcalde de La Coruña defiende que el pacto entre el PSOE y Bildu “ha abierto los ojos a mucha gente”

Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña, analiza en 'El Cascabel' el malestar en la oposición y algunos líderes socialistas por el acuerdo entre el Gobierno y Bildu. El exalcalde de La Coruña defiende que: " Esta situación ha sido el punto final para muchas personas, creo que dentro de lo malo lo único que ha habido positivo es que le ha abierto los ojos a mucha gente que se negaba a creer que esto es un proyecto político que comparte el partido de Sánchez, que nada tiene que ver con el Partido Socialista Obrero Español y que consiguientemente es un proyecto que impulsa el Gobierno”.

"Sánchez lo que va aplicando son medidas que son un puro remedio y un puro acople de las medidas del franquismo"

Ante el acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y Bildu, Francisco Vázquez afirma que: “Es el Gobierno el que está impulsando estas políticas y estas alianzas ya desde hace tiempo, desde su propio nacimiento, pero no solamente a nivel de la política nacional, también pactos municipales que hay por toda España. Y esto ha abierto los ojos a mucha gente que se ha dado cuenta de que ya no es momento de manifiestos o declaraciones si no que hay que tomar la iniciativa”.

El exalcalde de La Coruña justifica que: “Tenemos la gran dificultad de que la pandemia ha dado pie a este estado de excepción, yo le sigo llamando estado de excepción porque Sánchez lo que va aplicando son medidas que son un puro remedio y un puro acople de las medidas del franquismo en los años 30 y los años 40, pero como usted comprenderá, con Bildu no”.

Para demostrar su oposición a que Bildu apoye los Presupuestos del Gobierno, el exalcalde de La Coruña explica que: “Esto es a lo que hay que hacer frente, vamos a intentar hacer todo el esfuerzo posible y conseguir la ayuda, la colaboración y el apoyo de compañeros de dentro y de fuera del partido, los que de alguna manera no quisimos ser cómplices de toda esta deriva que ha tenido el sanchismo y de otros que están dentro preocupados y escandalizados al ver las últimas decisiones que ha tomado el Gobierno”.