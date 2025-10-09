Kylian Mbappé: "Lamine Yamal tiene mucha pasión por el fútbol y no debe perderla nunca, aunque hablen de su vida personal"

Movistar+ emitirá este domingo una entrevista en exclusiva de Kylian Mbappé, en la que el futbolista del Real Madrid hablará con Jorge Valdano.

Este jueves el canal de televisión daba un pequeño adelanto en sus redes sociales donde el jugador francés habla de su relación con Vinicius. Y Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE, ha presentado otro pequeño extracto en el que la estrella del conjunto blanco habla de Lamine Yamal.

"Yo pienso que se ve que él tiene la pasión por el fútbol y eso es la única cosa que no tiene que perder, la pasión por el fútbol", comentaba Mbappé.

Y añadía: "La gente habla mucho de su vida personal y pienso que la gente tiene que dejarle en paz. Porque es un gran jugador de fútbol, pero es solo un chico de 18 años que también puede cometer errores. Él tendrá su propia experiencia de vida y sabrá lo que es bueno o malo para él".

Para finalizar, Mbappé le deseaba mucha suerte al futbolista del FC Barcelona en su carrera y afirmaba: "Solo tiene que mirar lo que hace en el campo y el resto de cosas no son importantes. Es un jugador con un gran talento y recorrerá su camino en el fútbol".