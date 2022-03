El PP, en boca de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar la guerra de Ucrania como coartada, después de que el jefe del Ejecutivo haya sostenido que el único responsable de la inflación y el precio de la energía es Vladimir Putin y su guerra ilegal.





Gamarra ha protagonizado este miércoles por primera vez la pregunta del PP a Sánchez en la sesión de control al Congreso, donde el escaño del todavía presidente de los populares, Pablo Casado, ha permanecido vacío una semana más, después de que se despidiese del Congreso, antes de que en abril su partido le releve del liderazgo.



"Es importante decir la verdad, la inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania", ha sostenido Sánchez, al preguntarle Gamarra por las perspectivas en la industria, el combustible o la cesta de la compra ante una inflación disparada ya antes del conflicto.



Sánchez ha sostenido también que la evolución del precio del gas y la energía permite "constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania". "Desde hace más de un año", ha agregado después ante una pregunta de EH Bildu. "Yo sé que para ustedes todo es culpa de Sánchez, pero no es así", ha recalcado.



En respuesta, Gamarra ha calificado a Sánchez como "el presidente de las mil coartadas". "Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está dispuesto a utilizar la guerra", ha exclamado. Y ha pedido a Sánchez que "expulse ya de su Gobierno a Unidas Podemos", porque los españoles no merecen ministros que "apoyan a Putin", califican a PP y PSOE de "partido de guerra" y quieren dejar a los ucranianos "en la estacada".



"Ya lo que me faltaba por escuchar es que yo estoy utilizando la guerra para qué, para qué señora Gamarra, para qué estoy utilizando la guerra, señoría", ha espetado Sánchez y ha pedido "respeto" para un Gobierno, que, ha sostenido, se ha enfrentado a una pandemia y después a una guerra "sin el apoyo del principal partido de la oposición como siempre".

Sánchez, que ha pedido unidad a los grupos ante la guerra, también ha reprochado al PP que no le haya enviado propuestas para el plan "abierto" y "dinámico" con el que el Gobierno pretende paliar las consecuencias económicas del conflicto, ante lo que Gamarra ha replicado que el presidente exige al PP lo que le niegan sus socios.

Además, en respuesta a una pregunta de la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua, Sánchez ha mostrado el "compromiso del Gobierno" para proteger a las familias y las empresas, en particular las pymes, con el objetivo de que "no sean rehenes del chantaje energético" del presidente ruso, Vladimir Putin.

Sánchez ha defendido que las sanciones son necesarias porque el "coste de no intervenir (...) sería mucho mayor", ya que la seguridad en Europa "se vería altamente fragilizada". Por su parte, Aizpurua ha recriminado que la subida de los precios energéticos "ya está impactando en la ciudadanía" y ha urgido a adoptar medidas que recaigan sobre las grandes fortunas, las eléctricas y los bancos, en lugar de concentrar los "sacrificios" en los trabajadores.E