Espinosa de los Monteros: "Se trata de ofrecer información a las mujeres que la quieran, sin obligar a nadie"

Vox ha registrado este martes en el Congreso una proposición no de ley para derogar la ley del aborto de 2010 y sustituirla por "políticas públicas que protejan a la mujer embarazada y al no nacido", que incluye la extensión a toda España de "las impulsadas por la Junta de Castilla y León": la posibilidad de escuchar el latido del feto en el primer trimestre de embarazo, el acceso a ecografías 4D y la asistencia gratuita de psicólogos.

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, explica en 'El Cascabel' de TRECE cuáles son las diferencias con las propuestas que ya se intentaron impulsar en Castilla y León: “Esto va por el mismo camino. Todos los partidos, desde Podemos hasta el PP, han aceptado que el aborto es un derecho y a nosotros nos parece un fracaso.Hay que evitarlo por todos los medios y para ello lo que proponemos es dar alternativas e información a las mujeres aprovechando el uso de la tecnología”. Y recuerda que, “solo se hará si las mujeres quieren, no se puede ni se pretende obligar a nadie”.

VOX exige la derogación de la ley del aborto y reclama medidas que protejan a la embarazada y al no nacido La formación ha registrado una Proposición No de Ley en la que propone asistencia psicológica gratuita, la posibilidad de escuchar el latido del feto y el acceso a ecografías 4D. 14 feb 2023 - 12:00

La iniciativa se centra en “ofrecer información y alternativas. Muchas veces las mujeres se encuentran muy solas porque no tienen medios, o el padre se desentiende, o no tienen trabajo, o tienen miedo o una combinación de las anteriores causas. Donde no puede llegar la familia, el Estado debe ofrecer alternativas. Y hay otras maneras de llevar la situación en la que se encuentran”, explica el portavoz de Vox.

La intención de Vox al promover estas medidas a nivel nacional, según Espinosa de los Monteros, es la de “crear un cambio de rumbo en la manera de enfocar el aborto” y, para ello, “se tienen que poner en práctica políticas provida”.

¿Cómo se va a hacer efectiva esta iniciativa?: “Estamos intentando hacerlo a todos los niveles en los que estamos representados: en las Comunidades Autónomas – donde la Sanidad está transferida, en el Congreso, en el Senado... a veces con proposiciones no de ley, a veces como enmiendas a leyes... aunque sabemos que no vamos a tener capacidad de pararla al no tener más fuerza en el Parlamento”, lamenta el portavoz de Vox. “Nos parece una barbaridad que las niñas con 16 años no tengan que pedir permiso a sus padres para abortar. No tiene ningún sentido y lo recurriremos en el Tribunal Constitucional, aunque al estar muy politizado es muy difícil ganar nada”.

Además, Espinosa de los Monteros ha señalado directamente al Partido Popular de haber “aceptado que el aborto como algo absolutamente natural. Es el nuevo posicionamiento del Partido Popular: abiertamente abortista”, afirma.