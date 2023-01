Escuchar el latido del feto y una ecografía 4D: Juan García-Gallardo explica las medidas 'provida' en CyL

Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar las nuevas medidas “en defensa de la vida” que pretende emprender la región: “Hemos anunciado cuatro medidas provida. El protocolo de latido fetal se ofrecerá de manera obligatoria para los profesionales de la sanidad a las mujeres que lo deseen para escuchar el latido del bebé entre la semana seis y la nueve de embarazo. De manera complementaria a las ecografías que ya se practican, se ofrecerá una ecografía 4D que es un vídeo en tiempo real en el que van a poder apreciar los rasgos físicos del bebé, lo que también será útil para ver malformaciones y, por supuesto, tratar de evitar abortos. Además, se ofrecerá atención psicosocial durante este tiempo difícil y vamos a garantizar el derecho a la objeción de conciencia de todos los profesionales de la medicina, evitando que haya listas negras”.

Sobre la intención de la aplicación de dichas medidas, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León asegura que “pretenden ofrecer una mayor información a las mujeres y, por supuesto y en última instancia, lo que deseamos es que mujeres que hubieran abortado decidan no hacerlo”.

Los médicos estarán obligados a ofrecer estas medidas y recursos, mientras que las madres gestantes tienen libertad para decidir si desean hacer uso de ello: “No hay ninguna restricción de ningún tipo de derechos y solo pretendemos poder herramientas al servicio de los médicos y de los padres para que, si alguno tiene dudas que no haya tantos abortos en Castilla y León”, puntualiza Juan García-Gallardo: “No se trata de imponer nada y somos conscientes de la dificultad que entraña un embarazo y lo que queremos es que esa decisión la tomen con la mayor de las informaciones”.