Tras escuchar sus balances, ¿qué proyecto prefiere para España?, ¿el de Sánchez o el de Feijóo?

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hará este jueves balance del curso político, una comparecencia en la que, según avanzan fuentes populares, repasará los "problemas judiciales y parlamentarios" del Gobierno y se reivindicará como alternativa.

Su rueda de prensa tendrá lugar tres días después de la que protagonizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa.

Fuentes del PP critican esa comparecencia al considerar que Sánchez usó recursos de todos los españoles para pronunciar un "mitin triunfalista", obviando "el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia" y "la mayor catástrofe natural en décadas en España".

En la semana en la que se ha confirmado el procesamiento del fiscal general del Estado, Feijóo tiene intención de abordar la "delicada" situación judicial que rodea a Sánchez y la inestabilidad de sus apoyos parlamentarios.

Su objetivo, destacan las fuentes, es lanzar un "mensaje de optimismo" y presentar al PP como alternativa.

Pedro Sánchez hace balance del convulso curso político antes de las vacaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo presentará el proyecto de ley de presupuestos para 2026 y negociará para que sean aprobados, aunque prevé culminar la legislatura en 2027, pese a que no consiga los apoyos necesarios para unas nuevas cuentas del Estado.

Sánchez ha anunciado la presentación del texto presupuestario en su comparecencia de balance de fin de curso político en el Palacio de la Moncloa, donde ha aportado una serie de datos, sobre todo económicos y sociales, que ha asegurado que avalan la labor de su Ejecutivo.

"El Gobierno presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026", ha garantizado después de que no se haya presentado ninguno en la presente legislatura y los vigentes en la actualidad sean los prorrogados de 2023.

Ha recalcado que esos presupuestos serán mejor aún que los actuales desde el punto de vista social y que negociarán con todos los grupos parlamentarios para sacarlos adelante.

"Pelear" el apoyo

No ha querido situarse 'a priori' en un escenario de rechazo de los grupos cuando ni siquiera se ha presentado ese proyecto y ha reiterado su intención de persuadirles, de "pelear" para lograr los apoyos necesarios.

Pero ante la pregunta de si ve factible un mandato entero sin nuevos presupuestos, ha recalcado que las legislaturas duran cuatro años, no "cuatro minutos", como ha dicho que cree el PP.

Por tanto, ha dejado entrever que aunque el Gobierno no consiga aprobar unos nuevos presupuestos, no se adelantarán las elecciones generales y se agotará la legislatura, defendiendo datos como una situación económica del país que ha asegurado que no tiene ningún otro país europeo.

Además, ha hecho hincapié en la importancia de los fondos europeos que está recibiendo España, que en el caso de los no reembolsables del Fondo de Recuperación ascienden ya a 55.000 millones de euros, después de que se haya aprobado recientemente el quinto desembolso.

La intención es negociar con todos los grupos, y, en ese contexto, ha reiterado su predisposición a mantener un encuentro con el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y ha aprovechado para recordar el aval que el Tribunal Constitucional ha dado a la ley de amnistía.

Fuentes del Ejecutivo han enmarcado en la normalidad esa futura entrevista, que por ahora recalcan que no tiene fecha en la agenda del presidente.

No ve alternativa

De lo que se ha mostrado convencido Sánchez es de que al día siguiente de las elecciones de 2027, el PP (ha planteado la duda de si para entonces Alberto Núñez Feijóo será el líder de este partido) pedirá un anticipo electoral, porque no ofrece ninguna alternativa más allá de un Gobierno con Vox que llevaría a la "involución", que cree que se está comprobando allí donde han llegado a acuerdos.

"La alternativa es la que está poniendo en marcha este Gobierno con datos, con hechos, con números", ha añadido insistiendo en cifras relativas al crecimiento económico y la creación de empleo.

Las políticas sociales cree que son otro aval del Ejecutivo, y como ejemplo de ello ha anunciado que será este martes cuando el Consejo de Ministros, tras el acuerdo entre PSOE y Sumar, aprobará la ampliación de tres semanas más de permisos retribuidos para padres y madres que podrán solicitarse para aquellos nacidos desde el 2 de agosto de 2024.

Tras la situación provocada por el caso Koldo y la salida de Santos Cerdán del PSOE, Sánchez ha defendido las propuestas que ha hecho para atajar la corrupción y ha dicho que dará la bienvenida a las que puedan plantear los grupos parlamentarios.

Dos años más para cumplir objetivos

Sánchez ha reivindicado que ya se haya cumplido el 45 % de los compromisos contraídos por el Gobierno al inicio de la legislatura y que, pese a las dificultades, hayan ganado el 86 % de las votaciones en el Congreso.

No pudo sacar adelante la convalidación del real decreto ley con medidas tras el apagón eléctrico, y ha explicado que lo que está haciendo el Gobierno es ver qué iniciativas de las incluidas en el mismo pueden aprobarse por real decreto, que no necesitan el aval del Parlamento, y el resto volverán a ser votadas: tiene la convicción de que serán aprobadas.

En lo que ha insistido Sánchez en su comparecencia es en que se está en el ecuador de la legislatura y, por tanto, quedan aún dos años por delante para seguir avanzando en las prioridades marcadas al inicio de su mandato.

Ha sacado pecho de logros de los dos primeros años, como haber llegado a 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y que la tasa de paro esté en el 10,3 %, la más baja desde 2008.

En política internacional, ante la situación en Gaza, ha anunciado que el próximo viernes España hará un envío de miles de kilos de alimentos desde Jordania mediante el uso de paracaídas y aviones A400 de las Fuerzas Armadas.

Al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos se ha referido también para explicar que lo respalda, pero "sin ningún entusiasmo".