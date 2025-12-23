Escrito de rectificación de Leticia Lauffer a 'El Cascabel'

La exdirectora de Wakalua, Leticia Lauffer, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 5 de junio de 2024, en Madrid (España)

El pasado día 10 de diciembre este programa, 'El Cascabel' de TRECE, trató la noticia publicada en 'El Debate': «Hacienda investiga un pago de 2,4 millones a una amiga de Begoña Gómez para acelerar el rescate de Air Europa». Pues bien, Leticia Lauffer ha enviado un escrito de rectificación a este programa en el que afirma: