Escrito de rectificación de Leticia Lauffer a 'El Cascabel'
"Leticia Lauffer reitera que no ha recibido cantidad alguna por haber intervenido en operación de aceleración en la concesión de ayudas públicas a Air Europa"
El pasado día 10 de diciembre este programa, 'El Cascabel' de TRECE, trató la noticia publicada en 'El Debate': «Hacienda investiga un pago de 2,4 millones a una amiga de Begoña Gómez para acelerar el rescate de Air Europa». Pues bien, Leticia Lauffer ha enviado un escrito de rectificación a este programa en el que afirma:
- Doña Leticia Lauffer reitera que no ha recibido cantidad alguna por haber intervenido en operación de aceleración en la concesión de ayudas públicas a Air Europa. Esa afirmación es una imputación delictiva por calumniosa, que carece de base alguna. No ha intervenido jamás en operación de aceleración en concesión de ayudas públicas.
- Doña Leticia Lauffer no ha recibido notificación o siquiera noticia de la existencia de esa pretendida investigación de Hacienda. Se hace difícil creer en la existencia de investigaciones clandestinas por parte de la Agencia Tributaria, que supongan una vulneración del principio constitucional de audiencia al interesado (art. 105,c) CE).
- Puesta en contacto en fecha 12 de diciembre con la Administración Tributaria, se ha podido comprobar fehacientemente la inexistencia de investigación alguna en los términos recogidos en su publicación. Doña Leticia Lauffer no tiene, a fecha de hoy, ninguna inspección, investigación ni procedimiento abierto ante la Agencia Tributaria.