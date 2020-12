El epidemiólogo Juan José Badiola da la razón a Transparencia: "Es lo normal pedir los nombres del comité"

El director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE los 'errores' que ha cometido el Gobierno con respecto a la configuración del comité de expertos, quién debería formarlo realmente en comparación con otros países vecinos y qué ha echado en falta a la hora de gestionar la pandemia.

Badiola ha asegurado que "no sabemos quiénes son los expertos con precisión, al principio habían nombrado a unos seis que más o menos se sabía quiénes eran, pero después ha derivado en una situación de confusión total. Sinceramente le digo, yo no entiendo por qué el Gobierno no quiere facilitar esos datos porque en la mayor parte de los países europeos y del resto del mundo, cuando se configura un comité, el comité es público y todo el mundo lo sabe. Y ya después, como el comité es un comité asesor, lo que hace es asesorar y aconsejar, y ya el Gobierno hace lo que tenga que hacer. Creo que con la petición que ha hecho Transparencia tienen la obligación de facilitar los nombres, es lo normal".

El epidemiólogo Juan José Badiola compara el comité de expertos de España con otros países: "No lo entiendo"

El experto de la Universidad de Zaragoza aclara en TRECE que los miembros del comité "tienen que ser personas expertas de verdad, tienen que tener conocimiento previo en las distintas materias y cada uno en la suya, para eso están los comités, no pueden ser homogéneos porque el abordaje de una pandemia tiene muchos ángulos, y esas distintas cuestiones que involucran la pandemia tienen que ser tratadas. Tiene que haber epidemiólogos, biólogos, médicos especialistas en los ámbitos en los que se están tratando, expertos en enfermedades infeccionas, personas intensivistas, es decir, personas que están relacionadas".

Asimismo, el epidemiólogo ha explicado que "yo he sido miembro de comités de expertos nacionales e internacionales y le aseguro que mi nombre siempre se ha sabido y mi currículum estaba publicado, y no pasa nada. Echo en falta que no se haya recurrido a todas las profesiones sanitarias que teóricamente saben de estas cuestiones, por ejemplo, no se ha llamado a ningún veterinario cuando este virus proviene de un animal".