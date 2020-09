García-Page, en TRECE, sobre los Presupuestos: "Lo deseable sería pactarlos con quien no ataque al Estado"

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha comentado la actualidad en 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez. Asuntos como la negocaciación de los Presupuestos Generales del Estado, la tramitación de los indultos a los presos separatistas, la situación de la Covid-19 en España y, especialmente, en Madrid, así como el aumento de las okupaciones, han tenido cabida en la entrevista.

Sobre los Prespuestos, el dirigente socialista señala que "el Gobierno quiere tener Presupuestos. Para poder gestionar los fondos de Europa, tiene que haber un escenario despejado. No hay tanto dinero para repartir, lo que hay son problemas. Estamos en un agujero considerable. Es bastante triste que no se haya podido fraguar un gran acuerdo ya no con Ciudadanos, sino con los grandes partidos. Con este problema, no va a caer el Gobierno, va a caer el país. Creo que si se habla de Presupuestos, se habla de eso, no puede incluir soberanía ni otros conceptos simbólicos, es evidente", ha afirmado.

Sobre las conceciones que Pedro Sánchez tendría que hacer al independentismo, García-Page añade "los Presupuestos, si son del Estado, es más cómodo y lógico pactarlos con quien cree en el Estado, no con quien quiere acabar con el Estado. Lo deseable sería pactarlo con quien quiere el bienestar del Estado y no atacarlo o romperlo. Pero primero hay que conocer el presupuesto. Si en España no se pone de acuerdo el PP con el PSOE con la que está cayendo, casi uno pierde la esperanza de con qué nos podremos poner de acuerdo. No lo digo por el PP, sino porque se necesita una cultura distinta. Valoro mucho el planteamiento de Ciudadanos, es una apuesta, tiene que rendir cuentas. Ojalá hubiera habido acuerdos entre el PSOE y Ciudadanos entre las elecciones y nos habríamos ahorrado muchas torturas". Para cerrar la cuestión, ha sentenciado que le gustaría que el documento "no incorpore ningún planteamiento constitucional, porque la soberanía, la unidad y la Constitución no depende del Gobierno, sino de todos".

García-Page defiende la actuación del Rey y de la Casa Real: "Lo están haciendo estupendamente"

En cuanto a la ausencia del Rey en el acto de Barcelona, García-Page prefiere no entrar en polémicas y defender su actuación: "Me parece que el Rey y la Casa Real lo están haciendo estupendamente, lo mejor que puedo hacer es no mezclarles en malentendidos. Al final, es casi imposible que se explique algo que conviene no tener que explicar. Hay que dejar la figura del Rey fuera. Es importante que estuviera en un acto formal en Barcelona, sí, correcto. Creo que la mayoría de gobiernos que yo conozco, es que cuando hay problemas de este tipo, normalmente se hace para proteger la figura de la Casa Real. Donde teníamos que estar poniendo la mirada era en la inhabilitación de Torra. Si mañana se produce, que desde el punto de vista jurídico es impepinable", ha concluido.

Sin desviarse de esta cuestión, y en relación con la tramitación de los indultos a los presos separatistas, el presidente autonómico afirma creer que "la sentencia fue correcta, lo que pasó en Cataluña fue grave, no estoy en la tesis de que fuera un problema político. Políticos son los mítines, pero no el incumplimiento flagrante de la Ley y tiene consecuencia penal. Los delitos de rebelión y sedición, mejor que estar dudando entre las discrepancias en la interpretación, es dejarlo todo claro. No conozco los entresijos de la legislación que se prepare, creo que ahora hay mucha concesión a la retórica, y el Gobierno está en minoría. Preferiría que sobre estas cuestiones hubiera un gran pacto de Estado con el PP, Ciudadanos y los partidos que defienden claramente la Constitución, y así ningún Gobierno tendría que estar expuesto al independentismo".

García-Page ve "imposible no considerar que lo que pasó en Cataluña no debe tener alcance penal"

En la línea, García-Page ha añadido que "más allá del ruido, veo imposible que se piense en no considerar que lo que pasó en Cataluña no debe tener alcance penal. Hay que dejarlo claro. Tienen que entender que no pueden reincidir, que si pasa, pasará lo que ha pasado hasta ahora, que sepan a qué se atienen. El mayor responsable de que los presos estuvieran en prisión preventiva es Puigdemont, de los que se fugaron a la primera de cambio. Y si encima algunos dentro de la cárcel han dicho que volverían a intentarlo…", ha dejado en el aire.

Lo peor que puede pasar con la crisis de la Covid-19, para el dirigente socialista, es que se mezcle con "politiqueo barato"

El presidente de Castilla-La Mancha señala que "lo peor que pasa con esta situación es que la mezquemos con politiqueo barato. Yo creo en la política, en España lo que habría que intentar es tomarse en serio lo que dijimos al principio de la pandemia, que no hagamos política barata. No tengo tan claro que España sea el que peor datos tiene en el mundo. Somos un país abierto, que se abraza, que se quiere. Aquí no ha habido frivolidad por parte de nadie, dirigentes de PP, PSOE… nos hemos intentado tomar en serio el virus. No creo que estemos en una segunda ola, creo que la primera nunca se terminó de ir. Cuando esto llegó, nos pilló al planeta entero ante una gran incógnita, había una gran ignorancia. Distingo las autoridades que se lo han tomado a broma en algunos países, pero aquí se lo han tomado en serio".

En este sentido, cree que "a diferencia de marzo, donde nos costó sobreponernos a la complejidad y perplejidad del problema, todos hemos ido haciendo camino y aprendiendo y hoy el sistema está infinitamente más preparado. En mi región, 9 de cada 10 casos no llegan al hospital, vamos a buscarlos y se confinan. Los tratamientos y recursos con los que tratamos los casos es infinitamente mejor. Pero hasta que haya tratamiento tenemos que seguir conviviendo con él. Nadie se ha desentendido de sus competencias sanitarias en ninguna autonomía", ha afirmado rotundamente.

En cuanto a la situación en una de las regiones más afectadas en este momento, Madrid, García-Page cree que "es una situación muy compleja. Madrid no es el problema, tiene el problema. Hubo un punto de entrada del virus enorme en marzo, no por culpa de nadie, sino porque es un intercambiador nacional e internacional, y afectó a muchas comunidades la onda expansiva. Esto no es culpa ni de la ciudad, ni del Gobierno de la Comunidad de Madrid, es que allí cayó la bomba, ni tiene color político ni nada. No es fácil tomar medidas en Madrid porque hay mucha permeabilidad, solo de Castilla-La Mancha van y vienen al día 200.000 y 300.000 personas. Es difícil. Pero lo cierto y verdad es que en Madrid, entre todos, tenemos que llegar a la conclusión de que hay que tomar decisiones la comunidad con las comunidades del perímetro. Ojalá me equivoque, pero creo que se pueden quedar cortas las medidas”.

La okupación, un problema del que el presidente de Castilla-La Mancha "se alegra" de que empiece a ser visible

"Me alegro de que empiece a ser visible que hay un problema que hay que solucionar", ha comenzado explicando el dirigente del PSOE. "No discuto que la legislación actual si se aplica mejor podría ser más eficaz. Pero es evidente que hay un problema de okupación ilegal que, además, está generando problemas de convivencia social. Es un problema de convivencia del estado de derecho. No quiero que se mire para otro lado. Me interesa poner en la agenda este tema. Vamos a plantear que los ayuntamientos no estén desarmados con los empadronamientos de los okupas. Segundo, que la denuncia no tiene que ser solo a título del propietario, hay que dar capacidad para que pueda ser de los vecinos, del ayuntamiento, de la comunidad… Y luego agilizar y mucho los trámites, con un juicio rápido, y que la prescripción de la denuncia no valga 2 días, sino que se pueda denunciar más tiempo".

Para García-Page, “estamos hablando de la propiedad privada, un derecho consagrado en la Constitución. En España hay que intentar entre todos que haya soluciones de vivienda y sobre todo ahora con un sistema de renta general, se supone que el mínimo para pagar el alquiler va a tener toda la familia. No hablamos de eso, sino de gente organizada con mafias que están okupando perímetros urbanos. Hay que aclarar la normativa, fijar el problema y ponerle medidas”, ha concluido.