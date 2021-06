Feijóo, en TRECE: “Sánchez ha incumplido todas sus obligaciones, principios y promesas”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado en ‘El Cascabel’ de TRECE, entre otros temas, acerca de la evolución de la pandemia de cara a los meses de verano: “En junio se ha iniciado una esperanza que espero que se consolide. Desde enero a mayo han entrado 6.000 personas andando en la catedral y este mes probablemente hayan superado las 15.000. Estamos en fase ascendente, se ve más gente haciendo los caminos. El camino de Santiago es una de las actividades más seguras que se puedan realizar”.

Feijóo defiende que se trata de “un tema de Galicia” y “que el alcalde de Vigo diga que esto solo les interesa a los de Santiago, además es una manifestación bastante lamentable desde el punto de vista cultural, es bastante cutre desde el punto de vista de Galicia. El presidente de la República de Portugal se ha comprometido a venir a hacer una etapa del camino los primeros días del mes de agosto. Lo que ocurre a veces con Vigo es una cuestión histriónica, que es muy característico de la política local. Creo que es muy lamentable, un ridículo local”.

El presidenta de la Xunta ha aclarado que “Galicia es el territorio peninsular con menos fallecidos durante toda la pandemia. El balance final, a pesar de los fallecidos a los que nunca vamos a olvidar, es que somos la comunidad con la menor mortalidad. Ya el 50% de los gallegos están inmunizados y el 70% ya tiene la primera dosis. Mezclar un ocio descontrolado con las variantes del virus es un cóctel explosivo. Espero que esto sea ejemplo de lo que no se debe hacer y que los jóvenes tomen nota. No tenemos de momento vacunas para ellos y deben esperar un mes más”.

En lo que respecta a los acuerdos de Pedro Sánchez y su falta de coherencia con sus promesas, Feijóo manifiesta que “lamento tener que decir que el presidente actual ha incumplido sus obligaciones, principios y promesas. Pactó con Podemos, nos hizo acudir dos veces a las urnas, ha otorgado los indultos a todos que había dicho que no otorgaría. Ahora ha dicho que no al referéndum, pero lamentablemente los únicos que han dicho la verdad han sido los presos. En Cataluña, hay que creer a los independentistas y lamentablemente no podemos creer a nuestro Gobierno”.

Por esta situación, explica, “el PP es la alternativa al gobierno actual, no estamos de acuerdo con los indultos porque no se dan las condiciones y se han concedido por interés de Sánchez. El Gobierno le debe su oxígeno vital al partido que indulta, a ERC. Hemos activado los recursos en el ordenamiento jurídico, y ocurra lo que ocurra con esa sentencia lo acataremos. Estamos para cumplir y hacer cumplir la Constitución”.

Sobre políticas fiscales autonómicas, Feijóo ha señalado que “hemos bajado los impuestos mayormente desde 2016, estamos dentro de las 3 comunidades autónomas con menos presión fiscal. En relación con la propuesta de los independentistas catalanes, es curioso que quieran imponer su política tributaria y fiscal cuando quieren irse de nuestro país. Es muy sorprendente que impidan a las comunidades autónomas ejercer su autonomía y su autogobierno fiscal. Es un conjunto de contradicciones difíciles de entender. Pero al Gobierno del PSOE le va bien, bajo el eufemismo de la armonización fiscal pretenden llevar a cabo una subida de impuestos. Espero que no suceda, sería ir contra la España de las autonomías patrocinado por el PSOE y un partido independentista. Es un conjunto de intereses políticos e ideológicos y no obedecen a ningún planteamiento racional”.

En cuanto a la polémica ley de eutanasia aprobada por el Gobierno, Feijóo defiende que “tenemos desde 2015 una ley pactada con todas las fuerzas políticas del parlamento gallego de cuidados paliativos refrendada por el personal sanitario. Ahora imponen sin hablar con las comunidades una ley de eutanasia que ha generado un gran conflicto entre los sanitarios”.

Por último, sobre el crecimiento en las encuestas del Partido Popular y su victoria en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, Feijóo asegura que el partido “va bien, ha ensanchado su espectro y está abriendo las puertas a lo que siempre ha sido, un partido de centroderecha con 10 millones de ciudadanos que han confiando en nosotros cuando las cosas iban mal en España. Aún queda tiempo de legislatura y este Gobierno va a agotarla sin tener en cuenta los intereses de España, sino los de su líder”.