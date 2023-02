Enrique Ruiz Escudero: "No quieren alcanzar un acuerdo. Quieren alargar la huelga hasta las elecciones"

La defensa de la sanidad pública no se pelea solo en Madrid. Sindicatos médicos de varias comunidades como Aragón, Navarra o la Comunidad Valenciana mantienen esta semana el pulso con sus respectivas administraciones para conseguir mejoras que permitan desconvocar las huelgas.

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, valora en 'El Cascabel' de TRECE la huelga contra la sanidad madrileña convocada por el sindicato Amyts: “La realidad es que es muy difícil alcanzar un acuerdo con un sindicato que no quiere alcanzarlo. El motivo de la huelga era tener un número determinado de pacientes y establecer un sistema de reorganización de agendas y su remuneración. Cada vez que se produce un avance, el sindicato se descuelga con algo nuevo. Afirmamos que no quiere llegar a un acuerdo”.

Escudero considera que el sindicato Amyts estaría siendo utilizado políticamente por Más Madrid, encabezado por Mónica García: “Lógicamente, lo ha demostrado el propio comité de huelga. Una de las convocantes decía que había que tratar de alargarlo hasta las elecciones, hasta el 28 de mayo. Cada reunión se inventa una nueva reivindicación para no llegar a este acuerdo”. El Colegio de Médicos de Madrid no ha secundado la huelga al considerarla una propuesta política: “Mantuvimos una reunión donde hablamos de la situación y ellos no estaban de acuerdo con la manifestación. Hicieron un análisis sobre su visión de la situación de la Atención Primaria y con medidas”, explica.

En cuanto a los datos, Enrique Ruiz Escudero puntualiza que “el tiempo medio de espera para una consulta en Madrid está entre 3 o 4 días” considerándolo “una cifra que hay que mejorar”, aunque destaca que “Madrid es la única comunidad que abre tanto por las mañanas como por las tardes los centros de salud”. Además, destaca que “es la comunidad que menor tiempo de espera quirúrgica tiene de toda España” y que “ocho de los diez mejores hospitales a nivel nacional son madrileños”.

A la hora de valorar la inversión que se hace por habitante en términos sanitarios, el consejero de Sanidad madrileño puntualiza que hay que tener en cuenta las diferencias entre una Comunidad Autónoma como Andalucía, con ocho provincias, y la Comunidad de Madrid: “Se ha jugado con los datos de manera perversa. No hay que tomar la cifra absoluta, Madrid, con menor inversión que en otras Comunidades Autónomas, tiene resultados e indicadores en salud que son mejores, como la esperanza de vida”.

¿Faltan médicos de Atención Primaria en España? Enrique Ruiz Escudero habla claro: “Esta es la base de todos los problemas que estamos viendo. El problema radica en la falta de planificación del Ministerio. Se jubilan más médicos de los que van entrando y el horizonte, de aquí a diez años, plantea un escenario peor. Por muchas medidas de carácter organizativo que hagamos, el problema radica en la falta de planificación del ministerio. El problema de base es la escasez de profesionales”. La autorización para que haya más especialistas, más plazas MIR, depende del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Universidades.

Para terminar, Escudero explica qué van a hacer si no logran llegar a un acuerdo con el sindicato: “A nadie se le escapa esta situación de desquicie del Gobierno de España, con una coalición que ha fracasado, con el daño a las instituciones... es una auténtica calamidad y han entrado en modo electoral con la peor cara de la izquierda. Combatir la mentira es complicado, pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid sabe cuál es el objetivo. Puntos de mejora tiene, lo tenemos muy claro y en eso vamos a seguir trabajando”.