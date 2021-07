Encuesta | ¿Está de acuerdo con que Vox haya roto relaciones con el Partido Popular?

El vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha dicho que su partido da por rotas las relaciones con el PP, tras abstenerse este en la votación en la Asamblea de Ceuta y propiciar que saliera adelante la declaración como persona non grata de su líder, Santiago Abascal.

En rueda de prensa se ha referido a las declaraciones de este mismo lunes del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), que ha justificado la postura de su partido, al entender que Abascal pretende establecer "cordones sanitarios" en la ciudad. Buxadé ha señalado que el PP es "el cooperador necesario de la estrategia de demonización y deshumanización" de Vox. Para Buxadé, que Vivas defienda la declaración de persona non grata y que la dirección nacional no le desautorice supone que están de acuerdo con él.

Tras precisar que los votantes del PP no están de acuerdo con esa actitud, que ha unido con el "discurso infame" de su líder, Pablo Casado, en la moción de censura de Vox, ha indicado que todo ello "constituye una llamada indirecta y pone en el foco de la violencia" a sus cargos, militantes y simpatizantes. Ha advertido que "o el PP desautoriza y repara el daño" o no van a seguir ayudándole en los parlamentos y ayuntamientos a sacar sus iniciativas adelante.

Buxadé ha insistido en que en la reunión de la Ejecutiva de su partido han considerado que el PP ha roto relaciones con Vox y remachado: "Tomamos nota y damos las relaciones por rotas". "Quien han roto han sido ellos -ha precisado-, con ese voto en Ceuta. Simplemente constatamos que al no haber rectificado (desde la votación el pasado viernes) serán ellos los que tendrán que reparar el daño y satisfacer a la víctima".

Se ha referido a Andalucía y ha anunciado que Vox no va a apoyar las iniciativas del PP porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha traicionado" el acuerdo de investidura, al aprobar algunas medidas en materia de inmigración "ilegal", con ayudas para este colectivo, lo que perjudica a los andaluces. En su opinión, "usa las instituciones para atacar a Vox", no les informa de sus proyectos, sino que "los presenta y luego mendiga nuestro apoyo".

Ha precisado que el PP "debe dejar de hacer política de izquierdas", si bien ha precisado que "nunca" van a dar el gobierno a los socialistas y a la izquierda anticapitalista en Andalucía. Ha aclarado que de lo que se trata es de que no van a apoyar "la estrategia andaluza para la inmigración ilegal, que les garantiza accesos a los servicios sociales básicos".

Buxadé ha rechazado que Galicia, el País Vasco y Baleares quieran hacer obligatoria la vacunación, con la exigencia de enseñarlo en algunos establecimientos, y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo vaya a recurrir en el caso de Galicia y ha anunciado que su partido lo hará en todas las que lo impongan. Vox, ha agregado, no va a aceptar que en ningún territorio se utilice el certificado de vacunación para discriminar o restringir derechos y ha precisado que solo el DNI es obligatorio.

"No vamos a aceptar que quieran crear dos clases de ciudadanos -ha proseguido- y con Vox no pueden contar". Buxadé ha restado crédito a las encuestas, que les dan una bajada en intención de voto, y ha recordado que no suelen ser muy precisas con sus resultados