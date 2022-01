Elsa González, experta en Casa Real, cuenta en TRECE cómo va a celebrar Juan Carlos I su 84 cumpleaños

Elsa González, periodista experta en Casa Real, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para tratar de aclarar algunas de las preguntas que se plantean sobre Juan Carlos I: ¿Cómo va a celebrar su cumpleaños? ¿Recibirá visitas familiares? ¿Regresará a España?

El rey emérito cumple 84 años este miércoles y este va a ser el segundo cumpleaños que celebraría en Emiratos Árabes. “Yo creo que el rey emérito, después de lo que ha ocurrido en Suiza y haber rebajado la carga de acusaciones fiscales, hubiera querido celebrar su cumpleaños en España. En 24 h no parece que vaya a venir porque quedaría raro venir solo para una celebración. Todavía hay muchos asuntos pendientes con la sociedad desde el punto de vista ético y moral. Casi seguro que es el último cumpleaños que celebre fuera de España. En estos momentos, esas cuestiones fiscales se van a superar, pero las cuestiones éticas siguen pendientes en España”, apuntaba Elsa González.

En el caso de que el rey emérito regresara a España, ¿A dónde va a ir? ¿Va a tener una pensión?: “Creo que la pensión no la recupera. La cantidad que, desde Zarzuela, se destinaba al rey emérito es difícil que se recupere. Si hay ahorros y patrimonio… posibilidades existen. No sé donde iría. Felipe XI quiere alejar de la Institución, al máximo, al rey emérito. En el mensaje de Navidad de este año, la alabanza a la constitución es ensalzar al rey emérito, eso siempre se tendrá en cuenta. No debe caracterizarse la monarquía por ese comportamiento y por ello el rey aleja esta imagen. En cualquier caso, nada es seguro, aunque sí esté diseñado, eso no lo dudo”.

Y finalizaba haciendo hincapié en la situación actual de Juan Carlos I: “Fíjate en qué soledad va a pasar este cumpleaños. Las hijas no se van a desplazar… ese desapego familiar… estará acompañado por algunos amigos, pero fíjate en la soledad en la que va a celebrar esos 84 años”.