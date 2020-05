Director de la Revista Car, en TRECE: "Echenique no nos da lecciones de nada al sector del automovilismo”

"Como siga el sector así, con 3.500 concesionarios en España, y si volvemos a la venta de solo 700.000 coches al año, hay 1.500 concesionarios en peligro de cerrar", ha explicado en una entrevista en 'El Cascabel' el director de la Revista Car. "No reconozco a Pablo Iglesias como vicepresidente después de las cosas que veo y que dice, no veo a un hombre de Estado. Me voy a ahorrar las cosas que podía decir de él. Después del turismo, el sector del automóvil da de comer a casi 11 de cada 100 personas en España. No se puede estar jugando de esta forma".

Olivares también ha señalado que "el diésel se ha criminalizado, pero por qué, ¿si los coches ya llevan etiquetas ecológicas? No hacemos más que ponernos multas a nosotros mismos en Europa y los chinos y los americanos están encantados. Hay un tema político de fondo del que no nos damos cuenta y esto nos va a llevar a que se acabe con la industria nacional y se quede la asiática y americana".

"No reconozco a Pablo Iglesias como vicepresidente después de las cosas que veo y que dice, no veo a un hombre de Estado. El sector del automóvil da de comer a casi 11 de cada 100 personas en España".

Emilio Olivares, director @revistaCAR, en #ElCascabel28M



Por otra parte, el directivo señala que "Francia es mucho más inteligente y buscan cómo ayudar a un sector tan importante para ellos. Para Nissan, España es el segundo mercado de Europa. Lo que está claro es que la red de concesionarios y la venta no se va a reducir por que desaparezca una fábrica. No hay marcha atrás, fábrica de coches que se cierra, no se vuelve a abrir porque la posición de España está demasiado al sur y no es favorable. Y encima si los impuestos les favorecen más en el centro de Europa, no van a venir aquí. Estos populistas que no saben nada nos quieren dar lecciones, no nos podía haber caído un tío más malo en el mundo.

En cuanto a Echenique, Olivares le ha respondido de forma contundente: “El señor de la silla no nos da lecciones de nada al sector del automovilismo, no nos podía haber caído un tío más malo, que se calle porque tiene su sueldo asegurado, los demás estamos soportando una reducción salarial". Además, ha añadido que la industria española "siempre vamos tarde, a rebufo de alemanes y franceses, el apoyo es fundamental. En el Gobierno hay gente que vale, pero los tienen en despachos en segunda línea y sus decisiones no llegan lejos".