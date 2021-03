El doctor Carballo explica el coste que tiene suspender la vacunación con AstraZeneca: "Hay datos claros"

Tras la paralización de la vacuna de AstraZeneca debido a sus supuestos efectos secundarios, el doctor César Carballo se ha mostrado muy crítico con la decisión en una entrevista en ‘El Cascabel’ de TRECE: “No se ha demostrado que esos trombos estén relacionados con la vacuna. Suspender la vacunación sí que tiene un coste claro en vidas humanas y en personas que pueden pasar por la UCI y ahí sí que sabemos que hay datos claros”.

El urgenciólogo afirma estar alineado mucho más con países como Bélgica y asegura que España debería “haberse mantenido al margen del ruido político mediático y haber seguido con la vacunación porque esto salva vidas”. Y es que, según ha explicado, “es un completo error que se haya suspendido la vacunación, la imagen que se da a la gente que se tiene que vacunar y que tiene que tener confianza en la vacuna no es la apropiada, tenemos un organismo oficial que se encarga de ello”.

El doctor Carballo ha pedido aguardar a la evaluación de la Agencia Europea del Medicamento este jueves y ha aprovechado para hacer un llamamiento a la calma y tranquilizar a la población: “La posibilidad de tener trombos por covid es mucho mayor que la posibilidad de tener trombos por la vacuna. Tranquilizo a la gente y el jueves tendremos el comunicado de la EMA diciendo si hay o no relación. Ya hay casos en los que se ha visto que no hay relación con la vacuna”.

Según ha indicado en su intervención en ‘El Cascabel’, César Carballo asegura que “esta vacuna tiene muy mala prensa desde el principio, la gente te diría que AstraZeneca tiene más efectos secundarios cuando no es correcto, Pfizer y Moderna tienen más. Hay más de 17 millones de dosis puestas, el Reino Unido ha sido el que más ha vacunado, y han salido a decir que no han visto más trombos que los esperables dentro de la población normal”.

Pero, ¿por qué se ha paralizado la vacunación? César Carballo defiende que “si estamos dentro de la Unión Europea que tiene un órgano oficial que hace el análisis de los efectos secundarios y da las recomendaciones, no se entiende que cada país haga la guerra por su cuenta y se olvide el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento. España no puede decir que ahora no vacuna, denota una debilidad del bloque europeo que no se ha visto”.

En este sentido, y ante los posibles intereses geopolíticos e incluso una guerra comercial que se podría estar librando, César Carballo opina que “esta vacuna levanta anticuerpos no de los que nos gustarían, sino de otro tipo. Cuando reanudemos la vacunación con AstraZeneca, la gente lo va a mirar peor de lo que debería mirar una vacuna excelente y muy buena. Hay muchos intereses económicos detrás. Esta es una vacuna que se transporta fácilmente, que se conserva fácilmente, la más barata que cuesta de 2 a 4 euros. Pfizer y Moderna probablemente multipliquen por 4 o 5 el precio. Astra se ha negado a tener beneficio económico mientras dure la pandemia. Llama la atención que solo se conozcan efectos secundarios normales en una población de 17 millones y no se oiga nada de las otras vacunas”.

Ante las miles de personas que ya se han vacunado de la primera dosis de AstraZeneca, el doctor Carballo llama a la calma y la paciencia porque “están totalmente en tiempo de recibir la segunda dosis. Hablamos de que se podría recibir en varias semanas. Tenemos tiempo. La primera dosis de AstraZeneca ya llega a un 70% de inmunidad, que es altísima. Es mucho más que la que tenemos todos los años con la gripe. Paciencia, tranquilidad, esperemos que esta semana se hayan analizado bien los casos y haya un veredicto de la EMA”.

Mientras tanto, la población pregunta antes de vacunarse cuál es la que le van a inyectar, una actitud que defiende César Carballo pese a todo: “La gente tiene derecho a preguntar y a que se le dé por escrito cuál se le pone y qué lote”. Sin embargo, aclara que “la gente hace dos semanas ya la miraba con malos ojos cuando es muy buena vacuna, una vacuna excelente con una inmunidad duradera. Están empezando a llegar evidencia científica de que incluso con variantes como la brasileña es bastante efectiva. El retraso en la vacunación va a tener un coste sanitario y lo vamos a ver”.

Otro de los puntos claves de las vacunas es cuál produce más efectos secundarios, a pesar de la “mala prensa” que está recibiendo AstraZeneca: “En la base de datos de la Agencia Española del Medicamento, se han descrito muchos más efectos secundarios Moderna y Pfizer que AstraZeneca. Los efectos secundarios son muy leves, tener un poco de fiebre, tener dolor en la zona del pinchazo, es normal y dura 24 horas. Otra cosa es que tuviera relación con los trombos, encefalitis u otro síntoma que no se ha visto que sea por la vacuna. Cuando nos vacunamos 17 millones de personas, la gente sigue teniendo otras cosas y es normal. Lo vamos a ver con Pfizer, Moderna y todas las vacunas. Lo más seguro es que el dictamen de la EMA el jueves sea que no hay relación con los trombos y sigamos con la vacunación”.

Por último, sobre la famosa vacuna rusa Sputnik V, el doctor Carballo se muestra claro con respecto a su calidad y eficacia: “Es altísima, por encima del 92%. Es muy buena, ha demostrado con ensayo clínico y una evidencia, hay que esperar que la Agencia Europa del Medicamento la apruebe, que tengamos fábricas españolas que la produjera y unos millones de dosis nos vendrían estupendos para antes del verano. Llegar al 40% de vacunación, sobre todo mayores de 65 años y personas con factores de riesgo sería un hecho increíble. Eso sí que aliviaría muchísimo la carga hospitalaria”.