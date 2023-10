Desesperación en la familia del español secuestrado por Hamás: "Ninguna prueba de vida"

Son ya 13 días de conflicto en Oriente Próximo y los bombardeos israelíes continúan de manera sistemática cayendo sobre la franja de Gaza. Más de 3.800 fallecidos en el lado palestino, y más de 12.400 heridos. Y en Israel unas 1.400 personas han perdido la vida en lo que llevamos de guerra, y más de 400 personas han resultado heridas. Además, un cuarto de Gaza está completamente destrozado; estamos hablando de unas 98.000 viviendas de la ciudad que han sido destruidas o dañadas.



La ofensiva terrestre puede estar cada vez más cerca. Entre tanto, estamos a la espera de que se abra ese corredor humanitario de Rafah. Egipto podría abrir mañana ya ese paso fronterizo. Ese corredor es la única esperanza para los habitantes de Gaza, para que puedan recibir la ayuda humanitaria que espera en la frontera. ¿De qué ayuda humanitaria estamos hablando? Pues son más de 200 camiones, aunque de momento, mañana solo van a pasar 20 a la Franja de Gaza con la supervisión de las Naciones Unidas. Los vehículos llevarán alimentos, agua y medicamentos, pero no van a poder llevar combustible. Hamás no podrá confiscarlos ni detenerlos.



Y ante esta situación, nos preguntamos que va a pasar con ese ciento de miles de personas que están atrapados en la Franja de Gaza. Los terroristas también han tomado al menos 200 rehenes. Entre ellos, entre esos rehenes, se encuentra como saben el español Iván Illaramendi, un ciudadano vasco de 46 años, natural de la localidad guipuzcoana de Zarautz. Illarramendi vivía junto a su pareja de nacionalidad chilena DafnaGarcovich en uno de los Kibutz que fue atacado, a unos dos kilómetros de la Franja de Gaza. La Audiencia Nacional está investigando ya la desaparición de Iván Illaremndi y también de su mujer.



Esta noche en 'El Cascabel' contamos con el suegro de Illarramendi, Danny Garcovich. La familia sigue muy preocupada por él: "No sabemos si están en la Franja de Gaza, ni en que condiciones están, ni hemos recibido ninguna prueba de vida". Garcovich le cuenta a Antonio Jiménez como fueron los instantes previos al secuestro del matrimonio que residía en el Kibutz atacado: "Estuvimos en contacto con mi hija por WhatsApp, nos decía "socorro, han entrado y están rompiendo todo", hasta que se cortaron las comunicaciones"