¿Debe pedir perdón España por la conquista de México, aunque hubiera algún abuso?

Las palabras del rey sobre la conquista de América han centrado parte de la actualidad política este martes, cuando el Gobierno ha suscrito "al 100 %" las manifestaciones de Felipe VI que la izquierda ve "insuficientes", mientras que el PP ha pedido contextualizarlas y Vox ha defendido la actuación de España entonces.

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Las formaciones políticas se han referido a las palabras del rey Felipe VI de ayer en las que afirmó que hubo "mucho abuso" en la conquista de América y que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos", aunque, dijo, deben conocerse en su justo contexto.

Unas declaraciones que suscribe "al 100 %" el Gobierno, según la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha sido preguntada sobre si es una postura pactada entre Zarzuela y Moncloa, y si eso puede facilitar la presencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

Saiz ha señalado que fueron informados de sus palabras y que las suscriben al 100 % y, sobre la segunda cuestión, ha comentado que desean que sea una cumbre "al máximo nivel" y cuente "con la mayor participación posible de líderes internacionales", dada la importancia y el contexto que se vive actualmente, ha apuntado.

El PP pide contextualizar las palabras de Felipe VI

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que hacer ahora un examen de lo ocurrido entonces es un "disparate", ha pedido contextualizar las declaraciones de Felipe VI y ha afirmado que se siente "orgulloso del legado español" en América Latina.

Ha precisado que el rey tuvo una conversación -en una visita no oficial a la exposición 'La mujer en el México indígena', junto con el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel-, y no fue una declaración o un discurso institucional, y ha insistido en que hay que contextualizar todo lo que ha dicho, no solo una parte.

Unas palabras que han sido criticadas por el PSOE, que cree que las manifestaciones del rey son "muy razonables" porque, según ha defendido Patxi López, hay cosas "que se hicieron en el siglo XVI" que "a los ojos de hoy son evidentemente abusos y actuaciones lamentables".

"Insuficiente" para la izquierda

Para la líder de Podemos, Ione Belarra, el rey se ha quedado corto en sus palabras y "no están a la altura de la memoria democrática ni de la memoria colonial" que se debería hacer para reconocer el daño que se infringió y los efectos económicos que tuvo la colonización de América.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado del BNG Néstor Rego, quien, preguntado por si creía que estas palabras han sido adecuadas, ha estimado que cualquier persona "con un mínimo de rigor histórico" sabe "perfectamente" lo que implicó la conquista de América para los pueblos originarios, por lo que las palabras de Felipe VI "llegan muy tarde y son insuficientes".

Sumar cree que ayudan a unir lazos

Por su lado, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ve positivo que Felipe VI haya reconocido lo que España hizo en determinadas épocas y contra determinados pueblos: "Está bien y nos ayuda a unir más lazos con comunidades y países que son hermanos al otro lado del Atlántico".

Tanto para el diputado de Compromís en Sumar, Alberto Ibáñez, como para el de los comunes en esta formación, Gerardo Pisarello, estas palabras "son insuficientes" pero van en la buena dirección de asumir el pasado y responden a las reclamaciones de países como México.

Vox defiende la conquista

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que la conquista de América por parte de España fue "la mayor obra evangelizadora y civilizadora" de la historia.

Ha resaltado además que esta "empresa española", llevada a cabo por "la Corona española", se hizo "respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos".