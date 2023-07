Debate a tres: el análisis completo del cara a cara entre Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz

El Cascabel emitía un programa especial, este miércoles, con motivo del último debate de la campaña electoral. Un debate que ha tenido lugar entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de PSOE, VOX y Sumar, y con la ausencia de Alberto Núñez Feijóo. Sánchez, Abascal y Díaz se midieron en un formato donde hubo tres bloques temáticos. Antonio Jiménez, junto a expertos en cada materia, analizaron cada una de las intervenciones y sus argumentos. ¿Quién ganó el debate a tres?

Se quejaba Santiago Abascal ante las excusas de Pedro Sánchez sobre la pandemia y la guerra de Ucrania para justificar la situación económica del país, alegando que España tiene los peores datos en recuperación económica, y, mientras tanto, el Gobierno se dedica a "despilfarrar y cometer la mayor recaudación fiscal.

Yolanda Díaz afeaba al líder de Vox que acudiera al debate para falsear los datos y llevar al debate un discurso "no real". Y Pedro Sánchez seguía la línea de su socia de gobierno. Haciendo equipo, ambos criticaban a Abascal que su partido votara en contra de la reforma laboral y del salario mínimo interprofesional. Según Díaz, la bajada de impuestos que propone Vox provocaría "el hundimiento de nuestro país".

Abascal confirmaba que no solo no han apoyado al Gobierno, sino que se lamentaba de haber sido permisivos al abstenerse en algunas propuestas que han permitido sacar votaciones adelante.

José María Camarero, periodista económico, señaló en El Cascabel que ni el triunfalismo de Pedro Sánchez ni el derrotismo de Vox son fieles a la realidad. No se puede negar que la economía española ha sufrido una lenta recuperación en el PIB prepandemia, y que es normal, por ello que España sea ahora el país que más crece.

A la mención sobre industria verde de Díaz, Camarero opinó que posiblemente se refiriera a las posibles inversiones de grandes compañías españolas y fondos de inversión internacionales en energías renovables. De ser así, si es cierto que España puede generar un gran número de puestos de trabajo en este sector.

Llegó el momento para la política social, y Abascal no dudó en mencionar la ley del solo sí es sí y en todas las consecuencias negativas que ha tenido, poniendo a más de "cien monstruos en la calle". Por este hecho, el Gobierno de coalición "ha traicionado, borrado y desprotegido a las mujeres", y quedan desacreditados para representarlas por muchas "por muchas pegatinas moradas que se pongan en la solapa".

La réplica de Sánchez se basó en decir que "a veces cometemos errores", tratando de convencer de que esta ley es una buena ley. Aprovechó sus propias palabras para alegar que es Vox quien está siempre en el error al "defender siempre a los machistas". Díaz quiso terminar el trabajo comenzado por Sánchez enseñando unas fotos de dos diputados de Vox riéndose durante el minuto de silencio por el asesinato de una mujer.

Continuó el dos contra uno, que fue la tónica general del debate. Abascal volvió a centrar el debate en la violencia de género. La respuesta de Díaz fue una de las frases más repetidas de la noche. "Deje de reírse de las mujeres".

Coinciden los colaboradores de El Cascabel que el debate no ha aportado mucho, resultando frío en algunos momentos. Para Bieito Rubido, el evento "no moverá ningún voto". Además, apuntó que Sánchez se quedó en un segundo plano, siendo un debate de los dos candidatos secundarios. Por su parte, cree que Feijóo "debería haber estado" aunque su ausencia no pasará factura.

Esther Jaén apuntó que el debate ha resultado ser más un enfrentamiento entre Vox y Sumar al mantener Pedro Sánchez un perfil muy presidencial y evitando a Abascal. Coincidió también en la necesidad de la presencia de Núñez Feijóo, perdiendo una ocasión para distanciarse de Vox.

"Fue un gran acierto de Feijóo no presentarse al debate", según Marta Gómez Montero. Para la periodista, el ausente líder del PP fue el claro ganador del debate, a pesar de que Santiago Abascal hizo méritos.

Francisco Serrano no estaba de acuerdo con el resultado del debate "al dirigirse hacia un interlocutor que no estaba". Apoya la idea también de que el evento ha sido un duelo entre Abascal y Díaz, dando ganador al líder de Vox al estar tranquilo y sabiendo entrar al juego.

Terminó el debate en El Cascabel con dos conclusiones claves. Hubiera resultado positivo que Feijóo estuviera en el debate, aunque no vaya a servir para cambiar muchos votos. Dale al PLAY para ver el análisis completo, del debate entre Sánchez y Feijóo, en TRECE.