Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria: "Apoyaremos a quien acepte la agenda canaria"

Tienen un único escaño, pero tras los resultados de las elecciones generales puede tener una importancia vital. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, señala en 'El Cascabel' de TRECE cual es el papel de su partido en el proceso de investidura. Podrá contar con el apoyo del partido aquel que se comprometa a cumplir con la agenda canaria. Y en este caso, y de momento, "Coalición Canaria da el apoyo al PP porque se ha comprometido con la agenda canaria".

Siendo el Partido Popular el partido más votado, ha sido el primero con él que se ha negociado. Al comprometerse Núñez Feijóo con las necesidades de Canarias, la formación de Cristina Valido no ha negociado con el PSOE. Pero podría hacerlo "si acepta la agenda canaria", ya que el objetivo es "traer los problemas de Canarias al Congreso, por delante de cualquier posicionamiento". El hecho de poder apoyar a cualquiera de los dos grandes partidos no es algo de lo que huya el partido de las islas, porque "nos movemos en el eje territorial, no el eje ideológico.

Históricamente, Coalición Canaria siempre ha negociado con los dos grandes partidos de España. "Hemos colaborado con un partido o con otro en temas clave o temas de estado". La formación siempre ha dejado claro que su principal interés son las islas, ya que hay "serios problemas" en Canarias, pero igualmente "somos constitucionalistas, apoyamos la unidad del Estado y nos sentimos profundamente europeos".

El deseo del partido sería que hubiera un gran acuerdo para la investidura. "No queremos formar parte de una alianza con partidos de extremos". Pero si de Coalición Canaria dependiera, evitarían el bloqueo porque "somos un partido que dialoga". Aunque para la líder canaria, "seguramente haga falta otra ronda de reuniones".

































