¿Cree que el Gobierno usa las subidas de luz y gas para “forrarse” con impuestos, como denuncia Núñez Feijóo?

El precandidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes en Palma que "el Gobierno se está forrando con el incremento de la luz y de la gasolina", porque la mitad del precio de la luz y de los carburantes son impuestos.

El presidente gallego ha defendido la rebaja de impuestos que reclamó el domingo en la Conferencia de Presidentes, que considera que debería haberse acordado "de forma concreta", para tener la certeza de que el Gobierno "no incrementa sus ingresos a cuenta del aumento de la energía, del gas y de los carburantes".



En un acto con la presidenta del PP balear, Marga Prohens, los líderes insulares y locales del partido y militantes, en un hotel de la Playa de Palma, ha apelado al Consejo de Ministros de este martes: "Espero una serie de decisiones: bajar el impuesto de electricidad al 4 y de los carburantes, el diésel, la gasolina y los hidrocarburos; y el IVA al mínimo en el impuesto que grava el gas".



El candidato único a presidir el PP ha reclamado al Gobierno que tome las decisiones que deberían haberse adoptado "hace meses" y que considera que se están posponiendo "porque así vive mejor el Gobierno, pero peor los ciudadanos".



Núñez Feijóo ha dicho que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido "más impuestos y más deuda". "No podemos decirles a los españoles que bajen la calefacción y hagan un esfuerzo y que el Gobierno no baje los impuestos, porque está sustentando en un principio en contra de la ética y de la corresponsabilidad", ha añadido.



El mandatario gallego ha señalado que en la Conferencia de Presidentes mostró "máxima cooperación y entendimiento" al Gobierno para que continúe en el consenso de la UE y de la OTAN "para hacer frente a una guerra ilegal contra un pueblo soberano y libre". "Le dimos más apoyo del PP que el que obtiene de Podemos y de sus socios parlamentarios de Esquerra y Bildu", ha afirmado.



El precandidato a presidir el PP ha criticado que se atribuyan los problemas económicos de España a la invasión de Ucrania cuando antes de ella la electricidad ya había quintuplicado su precio, la gasolina costaba el doble y la inflación llegaba al 8 %.



Según Núñez Feijóo, la "gran fortaleza" del PP es "la gestión económica", ha reclamado "un modelo fiscal respetuoso y atractivo", y ha puesto como ejemplo su propia gestión: "Desde que soy presidente de la Xunta he bajado los impuestos en 1.200 millones de euros".



Ha dicho estar preocupado por la industria, por los pescadores y por los transportistas, por que cada vez más familias no pueden llegar a fin de mes, así como por la "falta de credibilidad internacional" del Gobierno y ha reprochado la falta de plan de acogida para los refugiados ucranianos cuando "ya están aquí y hay que atenderles".



"Tenemos el Gobierno más mediocre de los 40 años de democracia", ha dicho Feijóo, que ha criticado que está "más preocupado en buscar culpables que en encontrar soluciones, en darse codazos entre sus socios que en representar los intereses generales"