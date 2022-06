Chencho Arias sobre la ruptura de Argelia con España: “Marruecos le ha debido mandar un mensaje a Sánchez"

Argelia suspendió hoy y de "inmediato" el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, firmado el 8 de octubre de 2002, por su "injustificable" posición sobre el Sáhara Occidental. La decisión de Argelia viene después de que, este mismo miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya defendido ante el pleno de Congreso su giro en la posición sobre el Sáhara Occidental, que cree que está ya dando resultados positivos en la relación con Marruecos, pese a que sigue sin recibir el apoyo de sus socios ni de la oposición. Además, la última noticia nos lleva a conocer que Argelia ha decretado la congelación de todo el comercio exterior con España.

¿Cuáles son los motivos del giro diplomático con Marruecos? ¿Tiene algo Marruecos sobre Pedro Sánchez? El diplomático Inocencio Arias ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar este giro unilateral en política exterior y cuáles pueden ser las consecuencias para recibir el gas argelino: “Argelia es un país con palabra y están cabreados con Sánchez porque piensan que no la tiene. Cuando haya que renovar el contrato subirán los precios. Vamos a exportar nada a Argelia de aquí a muy poco. España siempre ha sido muy fuerte en Argelia en obras públicas y esto se va a parar ahora. Albares no ha informado bien a pedro Sánchez. El tema del Sahara para Marruecos es capital, pero para Argelia también es importante. Pedro Sánchez dice que el Sahara es marroquí sin saber por qué, porque no lo ha explicado. No se explica este cambio tan radical. Los argelinos son muy malos enemigos y ahora tienen un cabreo brutal”.

¿Por qué se produce este cambio tan radical? ¿Por qué lo hace sabiendo que va a tener consecuencias con nuestro principal suministrador de gas en medio de una crisis energética?: “Él metió la pata trayendo al del Polisario y engañando a Marruecos. Marruecos retiró a la embajadora y metió a todos aquellos menores en Ceuta. Luego vino el Pegasus. Desde entonces ha pasado algo”, apunta Chencho y trata de buscar una respuesta: “Los marroquíes oyen algo de Sánchez y le mandan un mensaje que no sabemos cuál es porque no lo ha explicado. Lo que está claro es que le han mandado un mensaje para que Sánchez llegue a romper la doctrina de su partido y la doctrina de Naciones Unidas. No creo que nadie le haya dicho que esto es lo peor que se le puede hacer a Argelia. No se acaba de entender”.

Chencho Arias se pregunta qué ha sacado España de todo esto: “No se acaba de entender ese giro tan rápido y brusco. La doctrina de la ONU sigue siguiendo que los saharauis tienen que pronunciarse sobre lo que quieren. Si nos separamos de esta doctrina… habrás sacado algo por lo menos de ello… pero que sepamos, Sánchez no ha sacado nada de esto”.