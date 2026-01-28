La fórmula que se impone en la política española que denuncia Jacobo Bergareche: "Dar la cara para no dimitir"
El escritor Jacobo Bergareche ha analizado la expresión 'dar la cara' en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE', junto a Jorge Bustos. Bergareche expone cómo este gesto se ha convertido en una estrategia para que los políticos eviten asumir la máxima responsabilidad ante un error o escándalo: la dimisión.
La resistencia a dimitir en España
Bergareche ha iniciado su reflexión afirmando que “[España es una de las democracias occidentales con mayor resistencia a la dimisión]”. Sostiene que cuando los políticos son responsables de “[una gran tragedia]” o “[una vergonzosa fechoría]”, caen en un “delirio” que les lleva a resistir en su puesto a toda costa, creyendo que todavía pueden “[caer más bajo]”.
Una nueva 'honorabilidad'
Según el escritor, el actual Gobierno ha encontrado la fórmula perfecta para cambiar el modo en que se asumen responsabilidades. “La solución es dar la cara, pedir perdón muchas veces, mostrarse compungido y empático”, para después aplaudir al responsable como si fuera una gesta. De este modo, se le otorga “un fino barniz de honorabilidad a quien debiera dimitir”.
Bergareche critica que el presidente busque hacer creer que los accidentes, los casos de corrupción y de acoso, las inundaciones letales o los grandes apagones pertenecen a la “categoría de lo inevitable”. Frente a ello, la única acción posible parece ser “dar la cara”, presentándolo como una gran diferencia con sus rivales políticos.
Sin embargo, el escritor concluye que esta estrategia es solo una apariencia. “Dar la cara no es más que un cambio para que todo siga siendo exactamente igual”, ha sentenciado Bergareche, lamentando que en España la cultura de la dimisión es prácticamente inexistente: “[Aquí nunca se va nadie hasta el día que les echan”.
