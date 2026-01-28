La fórmula que se impone en la política española que denuncia Jacobo Bergareche: "Dar la cara para no dimitir"

El escritor Jacobo Bergareche ha analizado la expresión 'dar la cara' en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE', junto a Jorge Bustos. Bergareche expone cómo este gesto se ha convertido en una estrategia para que los políticos eviten asumir la máxima responsabilidad ante un error o escándalo: la dimisión.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Resistencia a la dimisión, por Jacobo Bergareche | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

La resistencia a dimitir en España

Bergareche ha iniciado su reflexión afirmando que “[España es una de las democracias occidentales con mayor resistencia a la dimisión]”. Sostiene que cuando los políticos son responsables de “[una gran tragedia]” o “[una vergonzosa fechoría]”, caen en un “delirio” que les lleva a resistir en su puesto a toda costa, creyendo que todavía pueden “[caer más bajo]”.

España es una de las democracias occidentales con mayor resistencia a la dimisión" Jacobo Bergareche

Una nueva 'honorabilidad'

Según el escritor, el actual Gobierno ha encontrado la fórmula perfecta para cambiar el modo en que se asumen responsabilidades. “La solución es dar la cara, pedir perdón muchas veces, mostrarse compungido y empático”, para después aplaudir al responsable como si fuera una gesta. De este modo, se le otorga “un fino barniz de honorabilidad a quien debiera dimitir”.

Europa Press Pedro Sánchez

Bergareche critica que el presidente busque hacer creer que los accidentes, los casos de corrupción y de acoso, las inundaciones letales o los grandes apagones pertenecen a la “categoría de lo inevitable”. Frente a ello, la única acción posible parece ser “dar la cara”, presentándolo como una gran diferencia con sus rivales políticos.

Dar la cara no es más que un cambio para que todo siga siendo exactamente igual" Jacobo Bergareche

Sin embargo, el escritor concluye que esta estrategia es solo una apariencia. “Dar la cara no es más que un cambio para que todo siga siendo exactamente igual”, ha sentenciado Bergareche, lamentando que en España la cultura de la dimisión es prácticamente inexistente: “[Aquí nunca se va nadie hasta el día que les echan”.